De unde a pornit războiul în PSD. Firea a spus TOT

Gabriela Firea a declarat la postul de televiziune Digi24 motivul rupturii de Liviu Dragnea. “Nu am acceptat ca eu să fiu socotită responsabilă pentru evenimentele din 10 august. S-a încercat acest lucru prin intermediul prefectului. Eu nu am mers la CEx cu intenţia să propun demiterea ministrului Carmen Dan. Am spus că este nevoie ca intervenţia din 10 august să fie subiectul unei anchete”, a declarat Gabriela Firea.

Firea este vicepreşedinte PSD şi preşedinte PSD Ilfov şi preşedinte intermar PSD Bucureşti.“Probabil că planul pentru mine în PSD este deja făcut. Dragnea a făcut deja tranzacţia, a oferit funcţii unor parlamentarii”, a declarat FIrea la Digi24.