Un hotel din Spania a dedicat un interes sporit acestui Crăciun. Astfel, hotelul deține locul întâi pentru cel mai scump brad de Crăciun din lume.

Potrivit CNN, Hotelul Bahia din Spania a reușit să decoreze cel mai scump brad din lume. Pomul este decorat cu diamante negre, roz și albe, sticle de parfum scumpe și bijuterii care provin de la firmele de lux Bvlgari, Cartier și Chanel.

În total, decorațiunile ajung la valoarea de 15 milioane de dolari. Bradul se află în holul hotelului, lângă bar, și deja a fost vizitat de oameni din întreaga lume.

