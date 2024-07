La momentul actual, 3% din totalul emisiilor mondiale de dioxid de carbon provin din aviație. S-ar putea susține că procentul este unul redus, însă impactul asupra schimbărilor climatice este unul major. Acest lucru se întâmplă tocmai din cauza altitudinii la care sunt eliberate emisiile.

România poate spune că se aliniază cu media europeană în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Zilnic, în medie, sunt aproximativ 70 de avioane înmatriculare în România care decolează spre diverse destinații din lume sau din diferite zone de pe mapamond.

Ce este aviația ecologică?

Asociația Companiilor Aeriene din România „Carpathia”, ACAR, este o organizație care a fost înființată pentru a susține și promova interesele companiilor aeriene românești. ACAR își propune să creeze un spațiu favorabil dezvoltării și competivității în sectorul aviației comerciale. Adună sub aceeași umbrelă companiile aeriene înregistrate în România. Asociația identifică și promovează soluții pentru probleme speciale din cadrul industriei.

Președintele ACAR, Marius Popescu, a vorbit despre modul în care asociația abordează aviația ecologică și, implicit, despre costuri, bugete și măsurile care se iau pentru tranziția spre sustenabilitate în industrie, scrie infofinanciar.ro.

Astfel, aviația ecologică, din perspectiva lui Marius Popescu, reprezintă un deziderat dificil de îndeplinit în industrie, cel puțin în acest moment. Conceptul se referă la inițiativele și tehnologiile necesare pentru a reduce impactul negativ al aviației asupra mediului. Principalel direcții sunt utilizarea de combustibili sustenabili, reducerea emisiilor de carbon, optimizarea rutelor de zbor și implementarea de noi tehnologii. În discuție, la ora actuală, se află deja propulsia cu hidrogen și avioanele electrice.

Trecerea spre o aviație sustenabilă este una critică. Mai ales că industria actuală este responsabilă pentru un procent semnificativ din emisiile globale de dioxid de carbon. Dacă aceste emisii ar fi reduse, atunci s-ar contribui semnificativ la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice și protejare a mediului.

Aviația ecologică în România

Președintele Asociației Companiilor Aeriene Româneștia consideră că aviația ecologică se poate implementa în România dacă există oamenii potriviți, dar și eforturi și investiții. Pentru realizarea acestui demers trebuie avută în vedere adoptarea combustibililor sustenabili, SAF, produși, în principal, din ulei de gătit uzat și grăsime animală reziduală în amestec cu o cantitate de kerosen sintetic, fabricat din resturi de porumb.

O altă prioritate pentru trecerea spre aviația ecologică este modernizarea flotelor aeriene cu aeronave mai eficiente din punct de vedere energetic, dar și dezvoltarea infrastructurii pentru avioane electrice și pe hidrogen. „Însă avem nevoie de susținerea statului pentru ca acest deziderat să se concretizeze, iar autoritățile trebuie să sprijine companiile aeriene românești, nu să găsească modalități absurde prin care să încurce sau să întârzie activitatea acestora”, precizează președintele ACAR.

Se vorbește în mod constant despre ce ar trebui să se facă, ce ar fi bine, cum ar trebui să fie, însă foarte puțin se aduce în discuție ceea ce s-a făcut deja. Iar în România, până acum, au fost adoptate prea puține măsuri pentru a susține aviația ecologică.

Marius Popescu a explicat faptul că există câteva inițiative punctuale. Printre acestea se numără participarea companiei TAROM în ultimii ani la „SkyTeam Sustainable Challenge” sau eforturile OMV Petrom de a produce combustibili sustenabili pentru aviație la rafinăria Petrobrazi. În acest ultim caz, investiția s-a ridicat la suma de 750 de milioane de euro.

Aceste măsuri arată faptul că există dorință și pot fi considerate un start promițător. Totuși, este absolut necesar un angajament mult mai amplu pentru a se realiza tranziția.

Care este situația la nivel european?

Ca de obicei, la nivel european lucrurile stau mai bine. Există mai multe inițiative pentru a se face trecerea către „aviația ecologică”. Printre acestea se află „Clean Sky” și Pactul Verde European, care au în vedere reducerea emisiilor de carbon din aviație, dezvoltarea aeronavelor electrice, dar și optimizarea operațiunilor de zbor. La nivel european, există și o autoritate de reglementare a aviației, EASA. Aceasta a lansat Programul de Aviație Sustenabilă. Include etichete de mediu pentru a informa pasagerii despre impactul zborurilor asupra naturii.

O altă realizare importantă în acest sens este și Schema de Compensare și Reducere a Emisiilor de Carbon pentru Aviația Internațională (CORSIA). Aceasta este o măsură inițiată de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO). Aceasta are în vedere stabilizarea nivelului emisiilor de dioxid de carbon la cel din perioada pandemiei. În acest fel, se compensează emisiile care depășesc acest nivel prin proiecte de reducere a emisiilor din alte domenii de activitate.

„Sunt multe exemple de bune practici, însă, din nefericire, la nivelul guvernanților noștri nu vedem o preocupare activă pentru ca România să se alinieze cu trendurile pieței. Atât timp cât la conducerile ministerelor, autorităților, agențiilor și a companiilor care au legătură cu aviația nu sunt promovați specialiști din domeniu, rămânem în urmă. Sunt extrem de puțini, majoritatea au plecat din țară pe salarii de 3-4 ori mai mari. În ultima vreme singura preocupare a politicienilor a fost aceea de a își promova apropiații și neamurile în funcții-cheie bănoase de la vârful acestor entități, fără a avea o strategie optimă pe termen lung pentru dezvoltarea aviației românești”, a adăugat Marius Popescu, președinte al Asociației Companiilor Aeriene Românești.

Chinezii, în fața europenilor în ceea ce privește aviația sustenabilă

Se pare că producătorii din China o iau din nou în față europenilor. Mai exact, Comercial Aircraft Corporation of China (COMAC), principalul producător chinez de aeronave, similar cu Boeing în SUA și Airbus în Europa, a realizat zboruri demonstrative cu SAF. De asemenea, COMAC a început și producția de combustibili sustenabili la nivel național.

„Ceea ce poate face diferența, ținând cont că suprafața Chinei este de două ori mai mare decât suprafața UE. Există o legislație variată care susține aceste eforturi, inclusiv Schemele de Reducere și Compensare a Emisiilor de Carbon pentru Aviația Internațională și diverse reglementări naționale și internaționale”, a precizat președintele ACAR.

Combustibilii SAF nu reprezintă singura soluție spre o tranziție sustenabilă. Printre acestea se numără dezvoltarea avioanelor electrice și pe hidrogen, îmbunătățirea eficienței energetice a avioanelor, dar și implementarea unor practici operaționale mai eficiente.

Tehnologii pentru industria aviatică

Marius Popescu a explicat că și tehnologiile emergente și utilizarea materialelor ușoare și eficiente în realizarea avioanelor joacă un rol extrem de important în ceea ce privește reducerea de emisii de carbon din cadrul industriei.

La momentul actual se vorbește despre tehnologii din ce în ce mai avansate în multe domenii de activitate. Nici aviația nu face excepție de la regulă, iar aceste tehnologii s-au implementat și în România. Pe listă se află motoarele mai eficiente, designul aerodinamic avansat și sistemele de propulsie hibridă și electrică.

Noile generații de motoare, precum LEAP de la CFM Internațional au fost montate pe Airbus A320neo și Boeing 737 MAX. Acestea emit mai puține gaze cu efect de seră. De asemenea, consumul de combustibil este mai redus. Pe zona de design aerodinamic, se discută tot mai mult de avioanele cu aripile subțiri și alungite, stabilizate cu suporturi diagonale, așa-numitele Trasonic Trussbraced Wing.

Și inteligența artificială și automatizarea sunt puncte importante în ceea ce privește optimizarea consumului de combustibil în aviație. Președintele ACAR a precizat că sistemele IA pot analiza date în timp real pentru a optimiza rutele de zbor, reducând în acest fel consumul de combustibil și emisiile de carbon. Totodată, inteligența artificială contribuie la îmbunătățirea performanțelor motoarelor și la întreținerea predictivă. Se previn în acest fel defecțiunile și se optimizează utilizarea resurselor.

Obstacole ce pot apărea

Specialistul în aviație a vorbit și despre provocările ce pot apărea în cazul adoptării tehnologiilor în aviație. Printre cele mai importante sunt costurile ridicate, infrastructura insuficientă, certificările și reglementările, dar și acceptarea de către industrie și consumatori.

Costurile de implementare a tehnologiilor afectează semnificativ atât industria, dar și consumatorii. În ceea ce privește sectorul de activitate, costurile s-ar traduce prin majorarea prețurilor biletelor. Este vizată și o marjă de profit redusă pentru companiile aeriene. „Tocmai de aceea este vitală intervenția din partea guvernului, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru ca aceste companii aeriene românești să poată fi susținute în eforturile lor de a aduce în flotă aeronave de generații noi”, a punctat președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești. De asemenea, costurile pot reduce investițiile în tehnologiile verzi, dar și competivitatea pe piață.

Când vine vorba de pasageri, costurile pentru implementarea tehnologiilor se văd în prețurile biletelor de avion. Pentru a se realiza tranziția către aviația sustenabilă, costurile pot varia în funcție de tehnologiile utilizate. Asupra costurile un impact îl are și mărimea inițiativelor.

„Construcția de instalații pentru producerea energiei verzi în aviație poate costa sute de milioane de euro. Pe lângă aceste costuri, mai există și cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare, certificarea noilor tehnologii și programe de formare pentru personalul tehnic și de zbor”, a detaliat Popescu.

Costuri și bugete

Sunt costuri mari, dar există și bugete alocate pentru a se face tranziția. Totuși, trebuie menționat faptul că acestea diferă destul de mult în funcție de companii și guverne.

Investițiile în România sunt încă la început, însă se observă eforturi semnificative în această direcție. La nivel european, sunt diverse programe de cercetare și dezvoltare care susțin finanțări ce pot ajunge la miliarde de euro.

„Însă, la noi în țară, din nefericire, la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nu există preocupări ca aviația românească să fie susținută, sprijinită, prin accesarea unor finanțări pentru ca aeronavele înregistrate «YR» (codul României) să fie unele de nouă generație”, a subliniat președintele ACAR.

În opinia acestuia, este necesară o susținere mai mare din partea statului. „Deși există un mecanism funcțional la nivelul feroviar, unde statul a achiziționat în ultimii ani trenuri de ultimă generație și le-a dat companiilor românești spre exploatare, la nivelul companiilor aeriene românești nu am văzut o preocupare pentru susținerea activității acestora. Mai mult, statul susține transportul feroviar intern cu subvenții de aproape 200 milioane lei per an. Ne-am dori să vedem această preocupare și pentru transportul aerian. Totul se transpune în disconforturi pentru pasageri”, a adăugat Marius Popescu.

Aeroporturi și avioane „verzi”

La momentul actual, în lume există aeroporturi și rute aeriene care au implementat cu succes măsuri ecologice. Printre acestea se află Aeroportul Schiphol din Amsterdam și Aeroportul din San Francisco. Acesta din urmă a devenit primul aeroport din lume cu o certificare zero deșeuri.

„Dacă ne referim la rutele aeriene, compania KLM (Olanda) a introdus zboruri sustenabile folosind combustibili ecologici pentru aviație și a optimizat rutele de zbor pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile de CO2. De asemenea, compania aeriană finlandeză FINNAIR a efectuat zboruri test cu avioane alimentate integral cu biocombustibili”, a precizat Marius Popescu.

Acesta a adus în discuție și câteva exemple de succes de aeronave ecologice care sunt deja operaționale. „Boeing 787 Dreamliner al companiei Virgin Atlantic a efectuat un zbor istoric pe distanță lungă, Londra-New York, folosind 100% combustibili sustenabili pentru aviație. Acest zbor a demonstrat fezabilitatea utilizării SAF pentru reducerea emisiilor de CO2”, a completat președintele ACAR.

În Europa există compania Eviation Aircraft care a dezvoltat un avion complet electric, Alice”, aflat în curs de verificare. „Alice” promite să reducă semnificativ emisiile în zborurile regionale. Popescu a punctat că și în România proiectul Aeroportului Caransebeș, în parteneriat cu compania germană Evita Aero, vizează operarea avioanelor electrice și cu hidrogen, cu primele zboruri planificate pentru anul 2026.

Pasagerii și aviația ecologică

Și noi, ca pasageri, putem contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Printre soluțiile pe care le putem adopta se numără alegerea unui zbor fără escale, optarea pentru companii aeriene care folosesc avioane mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. De asemenea, trebuie luate în calcul și compensarea emisiilor de carbon prin programe de offsetting, limitarea greutății bagajelor, dar și utilizarea transportului public sau a vehiculelor electrice pentru a ajuns la și de la aeroport.

Percepția pasagerilor asupra măsurilor adoptate pentru o industrie aviatică mai ecologică este în general bună. Foarte mulți dintre ei sunt conștienți de importanța reducerii emisiilor de carbon. Un sondaj realizat de EASA arată faptul că 80% dintre respondenți vor să știe informații despre impactul zborurilor lor asupra mediului înconjurător. Totodată, 3 din 4 spun că ar fi de acord cu introducerea unei etichete de mediu pentru aviație.

În România, totuși, nu se vede această susținere majoră pentru zboruri ecologice. Mulți dintre cetățeni nu ar fi de acord să plătească sume mai mari pentru biletele de avion. Mai ales că prioritățile sunt altele. Marius Popescu este de părere că, în viitor, companiile aeriene, cât și autoritățile, vor trebui să desfășoare campanii de informare și educare a publicului.

Schimbările climatice sunt din ce în ce mai vizibile, iar acest lucru se întâmplă în principal din cauza poluării. Aviația ecologică poate avea un rol crucial în ceea ce privește atingerea obiectivelor de sustenabilitate la nivel mondial. Cu ajutorul măsurilor care ar trebui adoptate, dar și al politicilor și reglementărilor stricte privind emisiile, se poate atinge obiectivul de neutralitate climatică până în anul 2050. Acest obiectiv a fost stabilit de Acordul de la Paris, dar și de alte inițiative adoptate la nivel mondial.