„Acum este o criză teribilă în Moldova. Moldova care este o țară cu populația Dobrogei, poate și a Galațiului, nu are bani să-și plătească gazul. Moldova are un guvern pro-european la care noi am contribuit prea puțin decât am fi putut să contribuim. Nu facem nimic pentru Moldova, decât semnăm protocoale și angajamente.

Acum se pune problema cu ce se încălzesc ăștia la iarnă. Ei consumă gaz cât 5% din consumul României. Dă-le, frate, gazul anul ăsta… Mută Câciu o virgulă… Pentru pierderile din bugetul de stat nu înseamnă nimic.

Iar pentru reputația internațională și pentru semnalul emoțional și fratern, e uriaș. Dă-le, mă, 50 de milioane pe lună, că nu se întâmplă nimic. Oricum furați voi un miliard!”, este de părere Doru Bușcu.

Realegerea lui Trump înseamna retragerea americană din Europa?

Fostul președinte american se află sub o anchetă efectuată de agenții de la FBI. Un dosar care s-a deschis cu doar câteva luni înainte de alegerile parțiale americane, care ar putea răsturna forțele în Congresul Americii și care l-ar putea propulsa pe Donald Trump în poziția favoritului în lupta pentru Casa Albă din 2024.

„Sunt obligați să-l condamne, pentru că altfel o să câștige cu 90%. E trist ce se întâmplă în America. Cineva a scăpat frâiele din mână și această falie în societate, pentru că și experimentele pe care le-au făcut în străinătate, au început să le reverbereze lor acasă.

Recâștigarea alegerilor de către Trump în 2024, pentru noi ar fi o uriașă problemă, pentru că pe Trump îl știm ca pe cel care a spus că să mai lăsăm NATO, să ne ocupăm de America. S-ar putea să ordone o retragere a trupelor și atunci noi să rămânem cu cele 2 tancuri… Să oprească orice livrare de armament, să spună că Putin e un geniu, cum a mai spus.”, a mai spus jurnalistul.

Urmăriți întreaga ediție a podcastului „România lui Cristache”, pe canalul de Youtube EVZ Capital.