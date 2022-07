„A fost de bine, că era unchiul Ionel! Am zis că or să meargă lucrurile spre bine, mai multă deschidere… Ion Iliescu, lăsând la o parte resentimentele pe care le am, e un om politic. La momentul respectiv, aveai încredere în așa ceva, pe lângă balaurii ăia care erau acolo, unii agenți KGB dovediți. Am zis că lucrurile vor merge spre bine…”, a mărturisit Nicolae Ceaușescu, nepotul fostului conducător al țării.

Ceaușescu l-a luat pe Iliescu sub aripa lui

„Stătea unchiul meu cu Valentin, Zoia și cu Nicu, erau mici cu toți, și cu tata. Tata stătea cu Valentin în cameră și a apărut la un moment dat, stătea și Ion Iliescu. Pentru care unchiul meu (n.r. Nicolae Ceaușescu) a avut o slăbiciune deosebită. El și tatăl lui au fost arestați, în ilegalitate, pe la Doftana, Târgu Jiu. Și l-a luat sub aripa lui. Ca dovadă toată cariera pe care a avut-o Ion Iliescu înainte de 1989, era clar că a avut un sprijin. De acolo a plecat împreună cu tata la studii la Moscova. Tata, după 6 luni, s-a întors, nu s-a acomodat, a rămas și repetent pe-acolo, nu i-a plăcut. În timp ce Ion Iliescu era președintele studenților comuniști din România care studiau la Moscova.”, a punctat nepotul lui Nicolae Ceaușescu.

Revenit de la Moscova, Iliescu a avut o ascensiune fulminantă în ierarhia partidului comunist. Pentru copiii și nepoții lui Ceaușescu, însă, era parte din familie.

„Noi îl știam de unchiu’ Ionel. Nu v-a spus și Serghei? Era unchiu’ Ionel. Venea în casă, mergea cu tata la simpozioane, chiar când era în dizgrație, ajunsese la «Ape» și apoi la Editura Tehnică.”, a mai spus Nicolae Ceaușescu.

