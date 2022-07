David Popovici a câștigat duminică seara cea de a patra medalie de aur la Campionatul European de Înot pentru Juniori de la Otopeni. Înotătorul român s-a clasat primul în proba de 100 m liber, completându-și colecția de medalii de aur, după cea de la 50 m și 200 m liber individual și ștafetă 4×100 liber.

Românul a terminat cursa cu timpul de 47,69, după ce a întors primul și la capătul primei lungimi de bazin.

Popovici a câștigat anterior medalia de aur la 200 metri și 50 metri liber masculin și a contribuit și la titlul de campioană europeană a ștafetei masculine de 4×100 metri liber și a celei de vicecampioană europeană a celei de ștafetă mixtă de 4×100 metri liber.

După prestația remarcabilă de la mondialele de seniori de la Budapesta, unde s-a impus în probele de 100 și 200 metri liber, Popovici își continuă dominația în probele de înot liber, obținând toate cele trei medalii de aur în probele de sprint (50, 100 și 200 metri) și la europenele de juniori.

Campionatul Mondial de Înot de la Lima îl așteaptă pe David Popovici

Pentru David Popovici urmează participarea la Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori de la Lima, Peru, la începutul lunii septembrie.

David Popovici mai are patru medalii la actuala ediție. A luat aurul la 200 de metri liber, aurul la 50 de metri liber, aurul în ștafeta masculină de 4×100 de metri liber și argintul în ștafeta mixtă de 4X100 metri liber. România mai are o șansă la medalie când Vlad Stancu va concura în proba de 400 de metri liber. Stelistul are aur la 1.500 de metri și argint la 800 de metri liber.

Doi tineri sportivi români s-au calificat în semifinale

David Popovici şi Patrick-Sebastian Dinu s-au calificat pentru semifinalele probei de 100 m liber masculin. David Popovici are al doilea timp al calificărilor, 49.61, cu 31 de sutimi mai slab decât cel al britanicului Jacob Whittle (49.30). În calificări, Popovici a câştigat seria a 8-a, serie în care Dinu s-a clasat al pe locul al treilea, cu timpul de 50.45.

Alte două sportive tricolore s-au calificat în semifinale la 100 m spate feminin. Rebecca-Aimee Diaconescu a câştigat seria a doua cu 1:04.00, iar Aissia Prisecariu a fost pe locul 6 în seria a cincea, cu timpul de 1:03.49.