Data de 9 mai, importantă pentru Ucraina. Ce plănuiește Vladimir Putin?

Unul dintre argumentele președintelui rus, Vladimir Putin, de a începe invazia Ucrainei pe 24 februarie a fost “denazificarea” țării vecine. Prin urmare, 9 mai – când se comemorează cea de-a 77-a aniversare a victoriei trupelor sovietice asupra Armatei lui Hitler – poate fi o dată cheie în războiul din Europa de Est.

În acest context, există teama că Putin va intensifica atacurile din Ucraina pe 9 mai, pentru a obţine o oarecare victorie simbolică la aceeași dată cu Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. Liderul de la Kremlin a promis, săptămâna trecută, că obiectivele stabilite în campanie vor fi cu siguranță îndeplinite. Rusia și-a recunoscut deja planurile de a cuceri Donbasul și tot sudul Ucrainei.

Această îngrijorare a fost exprimată de ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, care și-a făcut cunoscut pronosticul că Putin va escalada conflictul din Ucraina pe 9 mai, declarând război “naziștilor” și făcând apel la o mobilizare masivă împotriva țării vecine. Potrivit lui Wallace, acest apel ar putea fi făcut în cadrul paradei de Ziua Victoriei pe străzile Moscovei.

“Nu m-ar surprinde să declare alerta că Rusia este acum în război cu naziștii lumii și are nevoie de o mobilizare masivă a populației ruse”, a spus Wallace într-un interviu pentru postul britanic LBC. “El a înclinat terenul de joc, punând bazele pentru a putea spune ‘uite, acesta este acum un război împotriva naziștilor și de aceea am nevoie de mai mulți oameni. Am nevoie de mai multă carne de tun rusească”, a avertizat ministrul Apărării din Marea Britanie, notează El Periodico.

Despre Ziua Victoriei, a mai vorbit şi Papa Francisc, care a dat asigurări că în recenta sa întâlnire cu președintele Ungariei, Viktor Orbán, ungurul l-a asigurat că rușii “au un plan și că pe 9 mai totul va fi terminat”.

Rusia încearcă să deschidă un nou front

De asemenea, surse militare ucrainene citate de ziarul “The Times” au avertizat că Rusia încearcă să deschidă un nou front împotriva Ucrainei din Moldova și mai mulți “indicatori” arată că un atac împotriva acelei foste republici sovietice ar putea avea loc în viitorul apropiat. De altfel, el avertizează că țara rusă ar putea crea un “pretext” pentru a interveni în Republica Moldova pentru a coincide cu parada de Ziua Victoriei.

Așadar, 9 mai, dată atât de importantă pentru URSS în al Doilea Război Mondial – cunoscut aici sub numele de Marele Război Patriotic – când a reușit să învingă trupele Germaniei naziste, poate fi și ea fundamentală în viitorul războiului dintre Rusia şi Ucraina.

9 mai este sărbătoare în Rusia – ca și în alte foste republici sovietice, inclusiv în Ucraina – și are loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Războiul cu Ucraina nu va opri sărbătorirea Zilei Victoriei și, joia trecută, trupele ruse au făcut o repetiție nocturnă în fața Kremlinului, la care au participat peste 10.000 de soldați și 131 de echipe militare în cadrul coloanei motorizate.

Până în prezent, nu se știe dacă unele dintre unitățile care luptă în Ucraina, unde ar fi murit 1.351 de soldați ruși, vor fi și ele invitate la parada din 9 mai, potrivit unor surse oficiale. Cu toate acestea, se știe că vor defila rachete intercontinentale, tancuri, baterii antirachete, vehicule blindate, avioane și elicoptere.

Următoarea repetiție de noapte va avea loc tot în Piața Roșie pe 4 mai; iar pe 7 mai va fi ultima repetiție generală a paradei. Cu această ocazie, Rusia nu va invita niciun lider mondial la parada militară din 9 mai. “Nu am invitat niciun lider mondial la Ziua Victoriei. Anul acesta nu este o aniversare rotundă”, a spus purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, deoarece anul acesta marchează cea de-a 77- a aniversare.