Capital a stat de vorbă cu Darius Jumancă în legătură cu viitoarele investiții și proiecte pe care le are în plan, dar și despre planurile de viitor ale milionarului.

Capital: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Darius Jumancă: “In ultimul an ne-am concentrat atentia si resursele pentru finalizarea hotelului Atlas Residence 4* , situat in zona ultracentrala respectiv in centrul vechi al orasului Timisoara, hotel care dispune de 51 camere/apartamente, 3 Sali de conferinte, restaurant , lobby bar, parcare subterana si spatii comerciale stradale la parterul locatiei. Acest hotel a fost realizat in urma unui efort semnificativ atat din punct de vedere financiar cat si logistic al firmei noastre , al colegilor, colaboratorilor, proiectantiilor si ai partenerilor firmei carora doresc sa le aduc felicitari si pe aceasta cale.

In final a rezultat o lucrare arhitecturala deosebita care creaza o imagine buna atat firmei, dar si orasului Timisoara. Desigur si sumele investite au fost semnificative, valoarea totala a investitei depasiind 7.000.000 milioane de euro. In plan personal, in ultimul an, am mai realizat o investitie deosebita ce consta intr-o cladire de birouri de dimensiuni mai mici, dar situata intr-o zona foarte buna, respectiv zona central- universitara.”

Capital: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

Darius Jumancă: “Ca si realizari in aceasta ultima perioada au fost cele enumerate mai sus, in rest mi-am consumat atentia si energia asupra continuarii activitatii centrelor comerciale pe care le avem in proprietate in Timisoara. Esecuri, nu pot sa spun ca am avut, dar anii 2020-2021 au fost si sunt ani grei pentru majoritatea afacerilor din tara si chiar din lume. Desigur nici noua nu ne-a fost si nu ne este inca usor. Pandemia ne-a bulversat, si inca nu s-a terminat. Trebuie sa ne regandim strategiile si sa ne adaptam noilor conditii economice si legislative. Deciziile luate de factorii decidenti de restrangere/limitare a accesului in zonele si spatiile comerciale au dus la scaderea numarului de vizitatori/clienti in centrele comerciale dar si in spatiile hoteliere. Noi am depus insa eforturi mari pentru sustinerea financiara a clientiilor nostri prin acordarea continua si semnificativa de reducere a chiriei, in scopul protejarii activitatii lor.”

Capital: “Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

Darius Jumancă: “Investitii in sectorul imobiliar avem doar in tara si mai precis in Timisoara si judetul Timis. In Timisoara detinem: centrele comerciale Euro si Galeria 1 situate in zona centrala a orasului, hotelurile: ATLAS RESIDENCE 4* si APART HOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4*, spatii comerciale stradale situate in zona centrala si ultracentrala a orasului, mai multe terenuri in Timisoara si in zona limitrofa a orasului, dar si in orasul Buzias, o cladire de birouri de mici dimensiuni in zona central-universitara și alte proprietati personale de importanta mai mica constand in apartamente, terenuri si casa”

Capital: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Darius Jumancă: “Pentru anul viitor speram sa putem demara un nou proiect imobiliar in zona centrala a orasului pe un teren pe care il detinem in proprietate, proiect ce consta in realizarea unui ansamblu rezidential S+P+5E care va avea 90 de apartamente, spatii comerciale la parter, spatii verzi, loc de joaca pentru copii si parcare subterana, pe care intentionam sa il realizam in scopul inchirierii.

In momentul de fata suntem in faza de avizare a acestui proiect, dar datorita pandemiei ne este greu sa precizam cand vom putea incepe efectiv investitia, probabil 2022, mai sigur 2023.

Capital: La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020?

Darius Jumancă: “30-35 milioane de euro”

Capital: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță?Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Darius Jumancă: “In prezent nu pot sa spun ca mai am hobby-uri semnificative, in trecut am fost atras de sporturile extreme, iar destinatiile preferate de vacanta sunt locurile unde pot iarna sa schiez iar vara sa stau la plaja. De mai multi ani activez in cadrul Clubului Rotary Timisoara unde am sustinut si sustin proiectele cu implicare sociala si educationala realizate in mod organizat de catre club.

De asemenea in ultimii 8 ani m-am implicat si ma implic in alte proiecte de responsabilitate sociala ale Asociatiei TIMISENSIS si in mod special al Galei Excelentei Banatene, proiect realizat cu perseverenta de catre aceasta asociatie in colaborare cu Academia Romana , Consortiu Universitar Timisorean si Marea Loja Nationala din Romania. Am fost alaturi si am sustinut financiar de-a lungul timpului mai multe proiecte ale : Fundatiei Pentru Voi, Fundatiei Timisoara 89, Asociatiei Pro Colegiul National CD Loga Timisoara , Organizatia Uniunea Europeana Banat Romania, Fundatiei Universitatea de Vest si Fundatiei Universitatea Politehinica Timisoara.”

Capital: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Darius Jumancă: “Criza Covid – 19 ne-a afectat , atat in domeniul imobiliar cat si in cel hotelier, speram insa intr-o redresare a situatiei economice dupa finalul acestei crize.”