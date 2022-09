Capital: Ce v-a făcut să vă îndreptați către acest tip de publicitate?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “In 2004 acest tip de advertising nu era deloc cunoscut in Ro. Se faceau rar cateva campanii timide. Multe dintre centrele comerciale de astazi nu erau nici macar in stadiul de proiect. Grupul Anchor deschidea al doilea mall din Bucuresti – Plaza Romania, (primul fiind Bucuresti Mall), iar in Iasi era deschis Iulius Mall. In acest context, am identificat o oportunitate si am inceput sa construiesc pe marginea ei. Am considerat ca publicitatea indoor are potential pentru ca, la acel moment, era cel mai eficient mod de comunicare cu clientul final, aflandu-se in imediata apropiere a acestuia atunci cand ia decizia de cumparare. In plus, in piata se simtea nevoia de inovatie, clientii aveau nevoie sa se apropie de clienti si la propriu si la figurat. Pe vremea aceea nu exista optiunea web advertising-ului. Nu doar ca am avut dreptate, dar piata s-a dezvoltat peste asteptari.

Primul proiect, pe care cu drag l-am inramat si il am si acum expus pe perete, in biroul meu, este o campanie in lifturi. Am inceput cu acest proiect pentru ca, de cate ori mergeam cu liftul, citeam pe pereti acelasi mesaj – “Capacitate maxima 450 de kg, 6 persoane”. Dupa ce l-am vazut de sute de ori, m-am gandit “Ce bine ar fi daca as avea si altceva de citit in lift, ceva interesant, util”. Asa a aparut prima reclama in lift iar clientul cu care am implementat aceasta prima campanie a fost Medicover. Au urmat primele centre de business, Marriott si World Trade Center. In al doilea an de axistenta al Brand Management am inceput colaborarea cu mall-urile. De acolo inainte ne-am dezvoltat ca Fat-Frumos.”

Capital: Care au fost cele mai dificile momente întâlnite de-a lungul carierei?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Ca la orice inceput, primii ani au fost foarte grei, piata de advertising a fost, initial, foarte reticenta la comunicarea in indoor (Mall, Hypermarket si Business Centers). Curând, lucrurile au inceput sa mearga dar apoi a venit al doilea moment greu, criza economica din 2008 – 2009. Daca de primii ani am trecut cu perseverenta, pentru ca aveam incredere in viziunea mea, de criza a fost ceva mai dificil sa trecem. Dar am trecut si principalele lectii cu care am ramas sunt: asigurarea unui cashflow sanatos si predictibil si comunicarea constanta cu clientii pentru a fi mereu in contact cu realitatea pietei.”

Capital: Cât de eficient este acest tip de publicitate?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Unul dintre cele mai eficiente, as putea spune. Pentru ca are avantajul de a fi “la locul potrivit in momentul potrivit”. Cu alte cuvinte, reclamele indoor sunt vazute de consumator in momentul in care ia decizia de cumparare, ceea ce ii influenteaza substantial actiunile. Am avut clienti care au facut studii de evolutie a vanzarilor si au descoperit cresteri intre 40 si 350%. Este cea mai buna confirmare ca facem bine ceea ce facem si ca acesta este un tool care functioneaza. “

Capital: Ați simțit vreodată că pierdeți teren din cauza digitalizării?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: ”Nu inca, nu simtim asta, dar suntem pregatiti sa facem pasul catre digitalizare. Inca de anul trecut am inceput sa proiectam un tool care ne va ajuta sa evoluam odata cu implementarea lui. Suntem optimisti si ne gandim ca la inceputul lui 2023 vom putea sa il implementam in proiectele clientilor nostri.

Este vorba despre o platforma de tip “multisided ecosystem” care se profileaza ca o unealta de cumparare si vanzare de reclame de interior, agregand mai multe tipuri de servicii conexe indor advertising-ului. Aceasta platforma va automatiza achizitia de indoor advertising bazandu-se pe date demografice. Coneptul de baza este dezvoltat pe ideea de Coopetition – cooperarea intre competitori.

Pentru piata, aceasta platforma va aduce mai multe oportunitati, deci crestere. Pentru clienti reduce costurile si eficientizeaza timpii de implementare ai unei campanii.”

Capital: Care sunt costurile anuale pe care le are afacerea dumneavoastră?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Costurile noastre sunt majoritar legate de chiriile pe care le platim locatiilor (Mall-uri, Hypermarket si Business Centere) pentru spatiile publicitare. In plus, pentru ca noi oferim tuturor clientilor nostri servicii de tip full service, se adauga costurile de implementare a fiecarei campanii.”

Capital: Cum s-a simțit pandemia în sectorul dumneavoastră de activitate?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Pandemia Covid 19 a fost si pentru noi o perioada grea, poate ceva mai grea decât au resimtit-o companii din alte domenii. Am fost direct afectati de lockdown si de blocarea bugetelor clientilor. Traficul din locatiile de business si shopping a scazut dramatic, ceea ce a facut ca si cifra noastra de afaceri sa scada cu pana la 70% in 2020. Dar ne-am repliat si am incercat sa folosim acele momente pentru a ne concentra la viitor. Mai exact, am inceput pregatirea pentru digitalizarea business-ului, prin lansarea platformei de care va povesteam. Practic, daca pe termen scurt era clar cum stau lucrurile, am ales sa ne concentram pe termen mediu si lung.”

Capital: La ce nivel este piața de indoor advertising în România?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Piata din Romania este printre cele mai dezvoltate piete din lume in ceea ce priveste indoor advertising-ul si posibilitatile de expunere in acest mediu. Noi am contribuit activ la cresterea si diversificarea indoor advertising-ului si a diversificarii posibilitatilor de comunicare astfel ca impactul sa fie asigurat. Daca acum 10 ani construiam intr-o piata cu o valoare de 6 milioane de euro, acum discutam pe o piata de 15 milioane de euro. Iar in urmatorii cinci ani ne asteptam sa creasca cu 25%, luand in calcul si criza economica previzionata de specialisti.”

Capital: Care este cheia succesului într-o astfel de afacere?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: ”As spune ca perseverenta combinata cu atentia la detalii si nevoile clientului. Advertiserul, in general, isi doreste sa beneficieze de expunere eficienta si uneori, inedita. Si, desigur, capacitatea de a vedea oportunitati (mai ales in perioadele de criza) precum si inovatia constanta in business.”

Capital: Care credeti ca e motivul care v-a făcut să rezistați pe piață până în prezent?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Seriozitatea si daruirea de care am dat dovada pe tot parcursul celor 18 ani de cand suntem operator de indoor advertising. In plus, am incercat in permanenta sa facem refresh la modul de expunere si nu in ultimul rand sa gasim solutii unice prin care sa punem in valoare brandul pentru care am lucrat. As mai adauga si lipsa de autosuficienta. Suntem intr-o continua invatare, experimentare si cautare. Iar de anul viitor, inovatia platformei pe care vrem sa o lansam ne va mai propulsa in aceasta piata cel putin inca 18 ani.”

Capital: Ce planuri de viitor/proiecte aveti pentru perioada următoare?

Laurențiu Jiga, fondator Brand Management: “Anul acesta am introdus pe piata un suport de advertising ce este integral construit din materiale reciclate si reciclabile. Practic, am modificat partea de iluminare, cee ace ne-a ajutat sa reducem consumul de current electric cu 35% fata de varianta precedenta.

In ceea ce priveste digitalizarea, de care am pomenit anterior, lucram intens la platforma prin care sa usuram compararea si vanzarea de spatii publicitare si pe care speram sa o punem in functiune catre sfarsitul lui 2022 – inceputul lui 2023.”

Brand Management, lider de piața indoor advertising transmite faptul că cifra de afaceri va fi în creștere cu 20% spre deosebire de anul trecut, care a adus un profit de 6,35 de milioane de lei. În 2021, creșterea a fost mai mare cu 165% decât în anul 2020.

Această creștere a venit pe fondul unui număr de clienți mai mare, dar și datorită relaxării restricțiilor post pandemie. „Tăierile de bugete de advertising au fost primul și cel mai important obstacol în perioada Covid 19, dar acest lucru ne-a împins la a găsi soluții pentru a ne eficientiza oferta, printr-o colaborare mai strânsă cu dezvoltatorii de centre comerciale din România.”, declară Laurențiu Jiga, fondator și CEE Managing Director Brand Management.

Față de anul anterior, numărul de clienți a crescut în anul 2021, tendință care se păstrează și anul acesta, când Brand Management estimează că numărul clienților de indoor advertising se va mări cu până la 200%. De altfel, având în vedere rezultatele primelor șase luni ale anului 2022, trendul crescător se poate observa și în cazul bugetelor alocate reclamelor de interior.

Cifra de afaceri în creștere

„Ne așteptăm la o cifră de afaceri cu aproximativ 20% mai mare anul acesta. În cei 20 de ani în care ne-am concentrat exclusiv pe dezvoltarea pieței de indoor advertising, am observat că piața noastră, prin comparație cu cea europeană, completează expunerea de digital screens cu expunerea clasică, ce garantează o vizibilitate 24/7. Acesta este un mare avantaj, pentru că astfel brandul este văzut oricnd se ia decizia de cumpărare. Este, de altfel, unul dintre aspectele care influențează pozitiv trendul crescător al pieței.”, spune Laurențiu Jiga.

Cu o cotă de piață de 11%, în creștere cu patru procente față de anul 2020, compania a luat o decizie strategică de dezvoltare în perioada pandemiei.

„Sectorul de indoor advertising a suferit în urma lockdown-urilor, ceea ce ne-a dat răgaz să ne reinventăm, să găsim oportunitatea de criză și astfel să fim alături de partenerii și clienții noștri cu soluții adaptate nevoilor pe care le au azi. Am început digitalizarea proceselor în interiorul companiei, dar și dezvoltarea unei platforme full-service prin care să facilităm tranzacționarea de spații publicitare de interior în aceeași manieră precum în cazul web advertising. Prin acest proiect, ne aliniem tendinței generale de transformare digitală care se petrece în piață în majoritatea companiilor mari.”, arată Laurențiu Jiga.

Despre Brand Management

Brand Management a fost fondată în 2004 și este prima companie din România care oferă servicii de indoor advertising la nivel național. Cu aproape 20 de ani de experiență în implementarea de campanii publicitare, în centre comerciale și de business, Brand Management a dezvoltat operațiuni de indoor advertising atât în România, cât și în Bulgaria și Cehia, pentru companii din domenii precum financiar-bancar, FMCG, tehnologie și telecomunicații, modă și bijuterii, gestionând bugete dedicate indoor advertising de peste 120 milioane lei până în 2022.