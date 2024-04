Conferința „Dare to Learn“, care va fi organizată la București în toamnă, se anunță a fi unul din cele mai mari evenimente dedicate educației din Europa.

Prima ediție, care se va desfășura pe 25 și 26 octombrie la Romexpo, va aduce laolaltă peste 20 lideri globali din aceste domeniu. Printre aceștia se numără personalități precum John Hattie, Vicky Colbert, Peter Senge, Cami Anderson, Sugata Mitra și Charles Leadbeater. De asemenea, va fi prezent și Zack Kass, fost șef al departamentului Go to Market din cadrul companiei OpenAI.

Evenimentul va găzdui opt conferințe susținute de invitați, precum și 32 de ateliere de formare. Coorganizatori ai conferinței sunt Asociația Română de Literație, Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre.

Radu Szekely, fost secretar de stat în Ministerul Educației și președinte al Fundației „Dare to Learn“, a prezentat care sunt așteptările organizatorilor de la acest eveniment.

„Evenimentul «Dare to learn» va fi mai mult decât cel mai mare eveniment pentru educație din România. Va fi coperta unei mișcări prin care să vrem să mutăm discursul de la educație la învățare. Învățarea este un proces pe care un copil trebuie să îl învețe să și-l asume.

Potrivit acestuia, recunoașterea înseamnă însă vulnerabilizare.

Președintele Fundației „Dare to Learn“ susține că un astfel de eveniment era necesar în România.

„Am urmărit ani de zile cum, pentru mediul corporatist, au fost aduși în România în diverse conferințe cei mai puternici lideri globali în domeniile respective, cei mai avansați cercetători, care să motiveze și creeze idealuri spre care să se tindă. În educație nu prea am făcut asta.

Ne-am mulțumi să spunem «Noi nu avem, noi nu putem să facem așa ceva.» Am vrut să ridicăm foarte mult ștacheta în ceea ce privește învățarea și educația. Așa că am decis să-i aducem în România pe cei mai buni din domeniu. Și cred că am reușit. Este pentru prima dată când această pleiadă de speakeri se află pe aceeași scenă, oriunde în lume.“, a explicat Radu Szekely.