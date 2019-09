“Este momentul să devenim mai activi pe piața de capital și să diversificam sursele de finanțare ale băncii, pe care sa ne fondăm planurile viitoare de creștere. De aceea emisiunea de obligațiuni pe care urmează să o demarăm în perioada 16 septembrie – 4 octombrie, sub forma unui plasament privat ce se va adresa investitorilor calificati si unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice va fi ulterior listata pe una dintre pietele administrate de catre BVB. Am creat până acum premisele unei baze stabile pe care să construim mai departe creșterea și profitabilitatea.”, declară Daniela Iliescu, Director General al Patria Bank. Obligațiunile emise de Patria Bank sunt negarantate, neconvertibile și subordonate, cu o valoare nominală de 500 Euro/obligațiune ce au o maturitate de 8 ani și o rată a cuponului de cel mult 6,5%/an, plătibilă semestrial.

La jumătatea lunii augut, Patria Bank a anunțat rezultatele primul semestru al acestui an: profit net de 2,8 milioane de lei, credite noi de aproximativ 342 mil lei. “Anul 2019 este un an bun până acum. Ne așteptăm ca dinamica pozitivă înregistrată să continue. Însă, dincolo de cifre, ne bucurăm să investim în antrepronoriatul românesc, iar creșterile de pe segmentele de microfinanțare, agribusiness și IMM & Corporate demonstrează acest lucru.“, adaugă Daniela Iliescu. Potrivit raportului financiar al băncii, dinamica pozitivă a veniturilor se datorează creșterii susținute a veniturilor din dobânzi si veniturilor din comisioane, care s-au și diversificat și îmbunătățirii indicatorului „credite brute/ depozite” care a atins un nivel de 65%.

Tot primele 6 luni ale anului au adus rezultate pozitive în zona de microfinanțare. Patria Bank a contractat peste 600 de credite EaSI, în creștere cu 31% față de aceeași perioadă a anului precedent, in timp ce aproximativ 51% dintre clienți au contractat credite cuprinse între 15.000 – 25.000 de euro (echivalent în Lei). “Cunoaștem mulți antreprenori și mari și mici, prin diviziile dedicate de Agribusiness, Microfinanțare și IMM și Corporate și de la an la an, aceștia nu încetează să ne surprindă prin dorința de a întreprinde ceva autentic românesc. Antreprenoriatul românesc este în curs de dezvoltare și, deși gradul de intermediere financiară rămâne la cel mai redus nivel din Europa, face pași mici dar siguri. Am învățat în timp care este specificul fiecărui domeniu și facem în prezent oferte adaptate. Suntem rapizi și flexibili pentru că așa este și piața, ieșim în întâmpinarea clienților cu cât mai multe sfaturi și informații astfel pentru a ne menține rolul de partener pentru afacerea lor.”, spune Daniela Iliescu. Tot în acest sens, Patria a lansat de curând un blog dedicat antreprenorilor și celor interesați de domeniul financiar-bancar, care este o sursă de informare și inspirație pentru aceștia.

În zona de retail Patria Bank oferă o serie de oferte avantajoase în această toamnă: unul dintre cele mai avantajoase credite ipotecare din piață (cu DAE in EURO pornind de la doar 3,99%) și o ofertă la depozite de 3,50% dobândă pe an la Depozitul Patria Clasic + 0,25% BONUS pentru Bani Noi. “În această zonă de clientela retail contruim un portofoliu de clienți stabil și de calitate. Este românul serios și muncitor care știe cum să își administreze banii și are un comportament de plată bun. Prin aceste oferte ne poziționăm alături de ei și oferim servicii premium printr-o relație umană și apropiată de client.”, adaugă Directorul General.

Planurile de viitor ale băncii includ dezvoltare inclusiv din punct de vedere al digitalizării. Proaspăt lansată, Patria Online, noua plaftormă de Internet & Mobile Banking este adaptată noilor standarde europene și locale în domeniu. Simplă și ușor de utilizat, platforma oferă posibilitatea de planificare a bugetului, dar și constituire direct online a depozitelor.

Strategia de eficientizare continuă pentru Patria Bank, precum și proiestele de optimizare a fluxurilor operaționale. Pentru perioada următoare banca își propune digitalizarea anumitor fluxuri și operațiuni precum și dezvoltarea de noi produse și procese pentru diversificarea și simplificarea interacțiunii clienților cu banca.

