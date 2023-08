Totodată, Daniel Zamfir a precizat că prin aceste măsuri se vor reduce posturile de secretar de stat cu 20%, consilierii de la cabinete cu 50% şi se vor comasa mai multe companii.

„Trebuie să existe un moment în care statul, cei care conduc Guvernul României, să îşi asume această decizie care nu e deloc pe placul oamenilor, cu un an înainte de alegeri”, a declarat Daniel Zamfir la Prima News.

Daniel Zamfir spune că măsurile anunțate de Marcel Ciolacu dau dovadă de curaj

De asemenea, senatorul social-democrat a fost întrebat și dacă PSD poate pierde prin aceste decizii, fiind anunțate cu un an înainte de alegeri.

„Sunt convins că putem pierde puncte electorale, pe de o parte bugetarii vor spune: ia uite, a venit Ciolacu şi ne taie salariile. Dar mai taie din alea 50 de sporuri, spor de hemoroizi. Am înnebunit? Ăia sunt bine cu capul, dacă pot decide că iau spor de hemoroizi? Mi se pare strigător la cer. Trebuie şi în munca la stat să existe anumite sporuri, dar totuşi s-a ajuns mult prea departe.

Eu cred că Marcel Ciolacu are mult curaj să facă lucrul acesta, şi din punct de vedere politic, cu un an înainte de alegeri. Restructurăm statul ca să dăm un exemplu. (…) Restructurarea va fi şi pe ceea ce înseamnă posturile de conducere. Reducem cu 20% posturile de secretar de stat, cu 50% consilierii de la cabinetele directorilor, cu 30% companii, se comasează companii”, a răspuns Daniel Zamfir.

Marcel Ciolacu vrea o reformă a administrației publice

În altă ordine de idei, fostul social-democrat Miron Mitrea, acum devenit analist politic, are încredere că Marcel Ciolacu va continua reforma administrației, decizie care a atras deja multe nemulțumiri, pentru că se deranjează vechiul sistem birocratic.

Miron Mitrea atrage atenția că sistemul este unul îmbătrânit, ultimele modificări legate de birocrație având loc acum circa 20 de ani.

„Este vorba de modificări, o reformă a administrației publice. Asta a atacat Marcel Ciolacu. Toată lumea e de acord că birocrația este îmbătrânit, ca mod de funcționare. Cred că ultimele modificări în birocrație au avut loc prin anul 2003.

Scandalul e pe reforma administrației. E prea numeroasă birocrația și mai ales ineficientă. S-au creat instituții paralele. Era un director de direcție, a fost avansat ca secretar de stat, iar apoi a fost mutat la alt minister, dar și-a păstrat funcția. Iar ministrul avea nevoie să plaseze pe cineva, iar atunci l-a adus pe unul pe aceeași funcție. Acum, avem două direcții care fac același serviciu. Iar asta se întâmplă cam peste tot în România.

Dacă vrei să pui mâna pe persoane responsabile, e greu. Avem direcții județene, unele în subordinea Consiliului Județean, altele sub influența Guvernului. Sunt multe agenții scoase de sub controlul ministerelor, pe care politicienii și le-au trecut în subordinea lor, ca să fie mai la îndemână”, se arată în analiza făcută de Miron Mitrea la Realitatea Plus.