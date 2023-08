Marcel Ciolacu vrea o reformă a administrației publice, profund îmbătrânită în România

Fostul social-democrat Miron Mitrea, acum devenit analist politic, are încredere că Marcel Ciolacu va continua reforma administrației, decizie care a atras deja multe nemulțumiri, pentru că se deranjează vechiul sistem birocratic.

Miron Mitrea atrage atenția că sistemul este unul îmbătrânit, ultimele modificări legate de birocrație având loc acum circa 20 de ani.

„Este vorba de modificări, o reformă a administrației publice. Asta a atacat Marcel Ciolacu. Toată lumea e de acord că birocrația este îmbătrânit, ca mod de funcționare. Cred că ultimele modificări în birocrație au avut loc prin anul 2003.

Scandalul e pe reforma administrației. E prea numeroasă birocrația și mai ales ineficientă. S-au creat instituții paralele. Era un director de direcție, a fost avansat ca secretar de stat, iar apoi a fost mutat la alt minister, dar și-a păstrat funcția. Iar ministrul avea nevoie să plaseze pe cineva, iar atunci l-a adus pe unul pe aceeași funcție. Acum, avem două direcții care fac același serviciu. Iar asta se întâmplă cam peste tot în România.

Dacă vrei să pui mâna pe persoane responsabile, e greu. Avem direcții județene, unele în subordinea Consiliului Județean, altele sub influența Guvernului. Sunt multe agenții scoase de sub controlul ministerelor, pe care politicienii și le-au trecut în subordinea lor, ca să fie mai la îndemână”, se arată în analiza făcută de Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Coaliția nu se rupe. Marcel Ciolacu ar putea apela la asumarea răspunderii Guvernului

Mitrea este ferm convins că nu se pune problema ruperii coaliției de guvernare, în ciuda avertismentului recent lansat de Marcel Ciolacu la adresa partenerilor din PNL.

Analistul explică faptul că România ar avea mult de suferit în exterior dacă s-ar rupe coaliția de guvernare ca urmare a acestor certuri, în actualul context geopolitic. Ca urmare, PSD și PNL vor continua împreună, iar Marcel Ciolacu nu va da înapoi atunci când vine vorba despre reforma din administrație.

„Despre depunere mandatului, Ciolacu a vrut să spună: ori vă aliniați, ori plec. În condițiile geopolitice de azi am fi prost văzuți de către parteneri externi, dacă s-ar rupe Coaliția din motive de ciondăneală politică. Nu cred că se rupe Alianța, dar simt că Ciolacu nu va face pași înapoi în reforma administrativă.

Totuși, e obrăznicie să ai salariu de 10.000 de lei și să ai pretenția și vouchere de vacanță de 1.500 de lei. Și mie mi s-au tăiat din venituri și din pensia de parlamentar, dar asta e. Clar voi da în judecată statul ca să-mi recuperez banii.

Sunt ferm convins că reforma administrației centrale și locale se va face. Ciolacu are la îndemâna asumarea răspunderii Guvernului, iar PNL nu poate ieși de la guvernare”, a precizat Miron Mitrea.