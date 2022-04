Daniel Funeriu, reacție după arestarea Elenei Udrea: Este jocul politic preferat al celor care n-au nimic a spune

Așadar, Daniel Funeriu a comparat situația din momentul de față cu un „spectacol” și a amintit de faptul că el și mulți alții au tratat relația cu fostul ministru al Turismului într-o modalitate normală.

„Ce spectacol: toți cei care se gudurau la propriu pe lângă Elena Udrea pentru funcții sunt, acum, moraliștii care -cu morga serioasă- “salută decizia justiției”. Eu, şi mulți alții, nici nu ne-am gudurat şi nici nu am înjurat. Am tratat relația la fel cum am tratat-o cu alți colegi de guvern şi partid. Ca de fiecare dată când cineva e condamnat sar toți nebăgații în seamă cu “vina prin asociere”, “reductio ad udream”, jocul politic preferat al celor care n-au nimic a spune.

În 2014 eu şi Papahagi am fost singurii care am contracandidat-o pe bune pe Elena Udrea la şefia PMP. Adrian, considerând că are mai puţine şanse decât mine, s-a retras în favoarea mea.

A fost modul meu de a ieşi definitiv din politică, arătând clar şi fără stridențe de care idei şi oameni mă despart şi ce valori îmbrățişez. Nu îmi e jenă să spun că, dacă aş fi câştigat preşedinția PMP atunci, aş fi candidat (fără şanse, dar pentru a pune pe masă şi idei, nu doar vorbe), la prezidențialele din 2014. Cam asta e tot”, a scris Daniel Funeriu pe pagina sa de Facebook.

Dezvăluirile făcute de Traian Băsescu despre Elena Udrea

Amintim că Traian Băsescu este de părere că Elena Udrea nu a fost condamnată „pe probe” și, de fapt, fostul ministru „nu a dus niciun leu acasă”. În cazul în care a adus bani ilegal la partid, fostul președinte spune că trebuie aplicată legislația, care nu prevede închisoarea.

„Nu e nimic nou sub soare. O groază de lichele spun că au dat bani ca să ajungă la mine. Vedeţi Căpăţână, vedeţi … care a vrut să scape după ce a furat bani şi i-a dus acasă, a fost simplu să spună, i-am dat bani lui Udrea ca să ajungă la Băsescu. Arătaţi-mi un singur om, un singur om care poate să spună că mi-a dat mie un leu”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, într-o intervenţie telefonică la România Tv.

„Nu pe probe (n.r. merge la închisoare). Arătaţi-mi un singur leu pe care şi l-a însuşit Elena Udrea! Un leu. Degeaba mă întrebaţi pe mine, că eu o să vă spun că Elena Udrea nu a dus niciun leu acasă”, a mai afirmat Băsescu.