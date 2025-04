Daniel Funeriu crede că justiția și digitalizarea sunt esențiale pentru ca un stat să fie corect. Justiția trebuie să asigure dreptatea, iar digitalizarea ajută oamenii să comunice deschis cu statul și să-l poată verifica.

„Justiţia şi digitalizarea sunt instrumentele de bază ale unui stat etic: justiţia pentru că ea trebuie să facă dreptate, iar digitalizarea pentru că prin ea cetăţenii vor comunica transparent cu statul şi îi vor controla procesele. Oamenii care au drepturi prevazute in felurite legi se afla adesea in imposibilitatea de a le exercita in practica, iar sistemul judiciar nu e perceput ca un mecanism de incredere care să rezolve aceste probleme.

În plus, instanţele şi parchetele se confruntă cu o criză acută de personal. Promovările ”pe loc” şi faptul că mulţi magistrati îndeplinesc deja condiţiile de pensionare (magistratii se pot pensiona dupa doar 25 de ani de vechime, fără a exista şi o conditie corelativă de atingere a unei varste pentru pensionare) sunt doar câteva dintre problemele majore ale sistemului.

Impunitatea magistraţilor şi centralizarea puterii la vârful instanţelor si parchetelor amplifică aceste dezechilibre. E nevoie de reforme urgente pentru a reconstrui încrederea în sistemul judiciar şi a-l face accesibil tuturor cetăţenilor”, , arată politicianul în programul său de candidat la alegerile prezidenţiale.