Daniel Fenechiu a spus că în cadrul coaliției s-au propus mai multe date pentru alegerile prezidențiale, care au fost analizate în mod succesiv, unele în tura precedentă și altele în ziua de azi, iar vineri se va încerca stabilirea finală a situației.

„Până atunci, fiecare echipă de negociere va verifica ce are de verificat în fiecare partid. Probabil că vineri se vor înţelege şi hotărârea de guvern să poată fi dată săptămâna viitoare.

Întrebat ce se va întâmpla dacă ministrul Cătălin Predoiu nu va prezenta Hotărârea de Guvern vineri, senatorul PNL a explicat că, procedural, ministrul este cel care inițiază hotărârea.

Fără îndoială, fiecare lider are planuri, structurile de partid au nevoie de alternative, dar am convingerea că atât dl Ciucă cât şi dl Ciolacu în esenţă caută o soluţie transparentă şi care să fie bună pentru România şi pentru români”, a spus acesta.

Cât despre o rupere a coaliției în cazul în care nu se ajunge la un acord, Fenechiu a declarat:

„Eu cred că în momentul în care am făcut o coaliţie şi am stabilit că deciziile le luăm prin consens, ele trebuie luate prin consens. Când cineva îmi suplineşte acordul de voinţă într-o manieră în care nu îl interesează părerea mea, înseamnă că nu mai are nevoie de mine”.

„Dar repet, Marcel Ciolacu este un personaj suficient de experimentat şi de matur şi nu cred că doreşte să rişte stabilitatea României, atât prezentă cât şi cea pe viitor, pentru faptul că există şi în partidul său şi la noi oameni care bagă băţul prin gard, oameni cu tot felul de interese şi care se bucură de faptul că există probleme”, a adăugat senatorul PNL.