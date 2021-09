Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au publicat primele imagini cu băiețelul lor. Au primit mii de mesaje de felicitare pe rețelele de socializare.

”Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca”, i-a scris Dani Oțil pe internet noului născut.

Gabriela Prisăcariu a născut sâmbătă un băiețel perfect sănătos! Dani Oțil este în culmea fericirii pentru că își dorea enorm un copil, de mulți ani chiar.

Ea a postat pe Instagram primele imagini cu băiețelul ei și al lui Dani Oțil.

Odată cu publicarea primei fotografii cu micuțul, care s-a lăsat ceva timp așteptat, pe contul de Instagram al Gabrielei Prisăcariu s-au strâns sute de mesaje de felicitare.

‘M-am topit’, au fost cuvintele cu care Gabriela Oțil și-a anunțat fanii ca a născut un băiețel.

Soția lui Dani Oțil a postat o fotografie în care apare în patul de la maternitate, iar în brațe ține bebelușul care abia a venit pe lume.

Felicitări de la vedete

Adelina Pestrițu, Diana Munteanu, Tinu Vidaicu sunt doar câțiva dintre prietenii care s-au grăbit să-i felicite pe Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil.

Acestora li s-au adăugat sute de fani din mediul online care le-au urat sănătate mamei și bebelușului.

În urmă cu doar o zi, Dani Oțil posta pe Instagram o fotografie în care apărea alături de Gabriela, pe care a descris-o în stilul amuzant care îl caracterizează.

„Când ai chiriaș în garsonieră și încerci să-i spui delicat să se mute!”.

Totodată, în urmă cu câteva zile, cei doi au declarat că nu au reușit să aleagă un nume pentru copil, din cauza rudelor și a prietenilor. La momentul respectiv, aceștia și-au poreclit „Cârcel’ bebelușul nenăscut.

Mesaj emoționant al lui Dani Oțil

Venirea pe lume a primul său copil i-a dărâmant toate scuturile și a scos la iveală un bărbat sensibil, emoționat până la ultima celulă a corpului său în momentul în care își ține băiețelul în brațe, iar asta se datorează femeii care i-a schimbat pentru totdeauna viața, Gabriela Prisăcariu.

Vedeta Antena 1 a publicat un mesaj emoționant către fiul său. În doar cinci minute, postarea a strâns șapte mii de reacții din partea internauților.

”Dragul meu “Cârcel” sau “Mâini de bătrânel”,

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă…🙄

Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață… Avem timp pt asta.

Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins…

Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine… Eu zic ca reușim ceva.

As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine.

Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent… Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil(vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu.

Bine… Cu doua medalii la Olimpiada din 2040…dar tu 🤗

Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas… Suna a versuri de manele. Jur.

Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca 😎

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man… Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat”, a scris Dani Oțil, la doar câtea ore după ce a devenit tată.”, a scris fericitul tătic pe platformele de social media.

