Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vîlceanu, le dă românilor vestea pe care o așteptau de multă vreme.

Mai exact, în cursul zilei de luni, acesta a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu-Piteşti.

Totodată, ministrul Transporturilor a ținut să amintească faptul că această lucrare a fost întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestaţii. Lotul 4 are o lungime de 9, 86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri, a mai adăugat acesta.

”Astăzi a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu-Piteşti. Semnarea acestui contract a fost întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestaţii. Lucrarea pe secţiunea 4 are o lungime de 9, 86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri”, a scris, luni, pe Facebook, Dan Vîlceanu.

Ministrul a mai precizat că acest contract a putut fi semnat după adoptarea de către Guverna OUG 3/2021, care opreşte posibilitatea unor companii de a bloca semnarea unor contracte foarte importante de construcţie a autostrăzilor.

O autostradă importantă pentru România

Totodată, Dan Vîlceanu a mai ținut să sublinieze faptul că această autostradă este extrme de importantă în desfăşurarea traficului pe direcţia coridorului IV Pan European.

El a precizat că, în urma discuțiilor purtate cu constructorul, autostrada ar urma să fie finalizată în termenul stabilit de contract, fără alte întârzieri.

”Autostrada Sibiu-Piteşti are o importanţă foarte mare în desfăşurarea traficului pe direcţia coridorului IV Pan European şi, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, am transmis constructorului faptul că este foarte important ca această lucrare să fie terminată în termenul stabilit prin contract, dar am şi reiterat faptul că se poate baza pe sprijinul ministerului”, a mai transmis ministrul.

De menționat este faptul că, pe lângă autostrada Sibiu-Pitești, românii au mai primit o veste bună în cursul săptămânii trecute. Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol a anunțat că primul drum express din România ar putea fi dat spre circulație în curând.

Mai exact, acesta s-a declarat convins că dacă şi pe celelalte tronsoane se va lucra în acelaşi ritm, în 2024 se va putea deschide circulaţia integral pe cei peste 121 de km ai ”primului drum expres din România”.

”Sunt convins că dacă şi pe celelalte tronsoane se va lucra în acelaşi ritm, în anul 2024 se va putea deschide circulaţia integral pe cei peste 121 de km ai primului drum expres din România. Cred într-un parteneriat corect cu antreprenorii, pentru ca orice eventuală problemă să fie depăşită rapid şi eficient.

Fermitatea şi corectitudinea sunt reperele de bază în relaţia dintre CNAIR şi partenerii companiei, fie că vorbim de antreprenori, sau pur şi simplu de oamenii care folosesc reţeaua rutieră din România”, a declarat directorul general al CNAIR.