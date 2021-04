Proiectul special „Legendele” realizat de Dan Negru i-a pus pe jar pe internauți. În cea mai nouă ediție a emisiunii, realizatorul așază pentru prima oară la aceeași masă, principalii comunicatori ai celor două mari instituții religioase din România: reprezentantul Bisericii Ortodoxe, părintele Constantin Necula, și pe cel al Bisericii Catolice, preotul Francisc Doboș.

„E prima dată când doi mari comunicatori ai celor două mari biserici, ortodoxă și catolică vin împreună la televizor. Dincolo de explicațiile despre asemănările și deosebirile dintre cele două biserici și povestea celor mai importante 10 icoane creștine, întâlnirea lor se va vedea la televizor imediat după transmisia în direct a slujbei de Înviere. Să fie asta Învierea cu speranță pentru cele două biserici!”, declara Dan Negru despre această ediție a emisiunii.

Reacții în lanț stârnite de Dan Negru

Cu toate acestea, ceea ce a urmat pentru Dan Negru întrece orice imaginație. Acesta scrie într-o postare pe Facebook că „e jihad în inbox-ul” său, fiind apostrofat din toate direcțiile.

„Am mesageria plină de amenințări și insulte. Habar n-aveam că voi stârni mânie aducându-i pentru prima dată împreună la televizor pe cei doi comunicatori a celor doua mari biserici: ortodoxă și catolică, preotul Necula și preotul Francisc Doboș.

E jihad in inboxul meu … Mulți pe care-i știu m-au apostrofat : “nu faci bine, Negrule! Te-ai molipsit de la Corneanu securistul cu ecumenismul” Da, uitasem! Nicolae Corneanu , mitropolitul Banatului credea in ecumenism intr-un Banat ecumenic. Steinhardt , un evreu convertit, zicea: “Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi” Hai sa nu fim tâmpiti măcar in zilele astea!”, a scris Dan Negru în postarea sa de pe Facebook.