În urmă cu puțin timp, Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la plecarea actorului Florin Călinescu din Pro TV. Omul de televiziune precizează că până acum Pro TV a fost singurul trust de televiziune care și-a ”păstrat, folosit și respectat brandurile”.

Dan Negru a dat exemplu de oameni din străinătate care lucrează într-un anumit trust de zeci de ani.

Dan Negru a continuat prin a spune că este unul dintre cei care sunt în Pro TV de foarte mult timp, subliniind că, la momentul potrivit, va povesti publicului dacă a fost ușor sau nu.

”In afara lor, am rămas singurul care e in același loc de peste 20 de ani și am să vă povestesc intr-o zi dacă a fost greu sau ușor.

Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați.

Merg unde sunt primiți.

Și rămân acolo unde sunt iubiți….”, a fost mesajul lui Dan Negru.