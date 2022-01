După 20 de ani în care a fost mereu fidel postului Antena 1, Dan Negru a decis să se mute la Kanal D. Într-o postare pe contul său de socializare, binecunoscutul prezentator s-a arătat surprins de reacția presei din România legată de acest subiect. Acesta a declarat că nu este obișnuit „cu normalitatea asta” în televiziune.

„Nu merit nimic din cuvintele frumoase scrise în sutele de articole din zilele astea. Nimic !!! E meritul formatelor și al echipelor!

Dar cel mai mult m-a emoționat concurența. Între Antena și Kanal, România TV a avut aseară un episod prin care mi-a mulțumit pentru anii mulți de televiziune. Nu sunt obișnuit cu normalitatea asta. Sau nu în timpul vieții. De vreo trei ori m-am pipăit să văd dacă n-am murit. În lumea mare a televiziunii asta e normalitatea.

Mi-l amintesc pe Berlusconi mulțimindu-i public lui Paolo Bonolis, prezentator italian, atunci când acesta a plecat de la Mediaset la RAI.

Noi, televiziunea de aici, am pierdut multi oameni cărora n-am apucat sa le spunem că-i prețuim cât trăiau…Cristina Țopescu, Andrei Gheorghe, Mile Cărpenișan, Tavi Iordachescu…

Am vorbit ieri la telefon cu Horia Moculescu. Tocmai ieșise din spital si avea vocea stinsă…84 de ani. I-am promis ca mâine ne întâlnim si vineri filmam pentru „Legendele”. A fost o vreme șeful divertismentului in TVR. A fost si șeful meu.

Povara recunoștinței e mai de preț decât povara urii!”, a scris Dan Negru într-o postare pe Facebook.

Mutarea anului în televiziune

Amintim că, Kanal D și-a îmbogățit echipa cu unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România: Dan Negru. Cu o experiență de peste 20 de ani în media, prezentator, dar și scenarist și realizator TV de succes, cu o energie inepuizabilă și reinventându-se în permanență, Dan Negru este pregătit să cucerească în continuare publicul făcând ce știe mai bine, televiziune, la Kanal D.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Cand am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, ieri într-un comunicat.