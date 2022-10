Dan Bittman: Nu sunt singur. Reacție după ce a fost văzut alături de Denise Rifai

Recent, Dan Bittman a fost surprins alături de Denise Rifai, moderatoarea de la Kanal D care prezintă faimoasa emisiune „40 de întrebări cu Denise Rifai”. După ce aceștia au fost văzuți împreună, mulți oameni s-au întrebat dacă între cei doi ar putea exista mai mult decât o relație de prietenie.

Solistul trupei Holograf a venit cu mai multe precizări referitoare la viața sa sentimentală, subliniind că se simte responsabil pentru greșelile pe care le-a făcut în relațiile precedente.

„Am avut chef să ies și să mă văd cu o grămadă de prieteni. M-am revăzut cu Botezatu după foarte multă vreme. Cătălin era asociat la un bar de pe Calea Moșilor și eu fusesem invitat de Aura Urziceanu. Atunci ne-am cunoscut. Sunt povești, multe povești.

Eu zic că e mult 80% (n.r.: dintre femei, întrebată de reporter cum e să fie dorit de atâtea doamne și domișoare) să mă iubească. Mă simt bine în pielea mea. Unele doamne au o părere bună despre mine, celelalte au greșit definitiv și irevocabil.

Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a precizat Dan Bittman într-un reportaj.

Zvonurile că între el și Denise Rifai ar putea fi ceva mai mult decât o simplă prietenie au apărut după ce aceștia au fost prezenți la o prezentare de modă a designerului Cătălin Botezatu. Cei doi au ieșit de mai multe ori afară și la un moment dat au lăsat impresia că au plecat împreună.

Dan Bittman a impresionat-o pe Denise Rifai

Artistul se numără printre cei care au fost invitați în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai„. Jurnalista a povestit în urmă cu ceva timp că Dan Bittman a impresionat-o prin onestitatea de care a dat dovadă, dar și prin modul în care a vorbit despre greutățile pe care le-a întâlnit pe parcursul vieții.

„Dan Bittman a fost o surpriză pentru mine, i-am spus şi lui acest lucru. A fost cadoul meu de Crăciun, cea mai frumoasă emisiune pe care am făcut-o cu un artist, în sensul că a venit foarte dornic să povestească, a fost relaxat.

Elementul cu inelul oferit a fost o glumă, a încercat să îşi negocieze întrebările roşii, în glumă, evident. M-a impresionat prin onestitatea de care a dat dovadă şi pentru modul în care a vorbit despre adevărurile dureroase din viaţa sa”, a mai spus Denise Rifai după ce Dan Bittman a fost invitat în emisiunea sa.