”Ancheta asta a început acum vreo două luni, două luni şi jumătate şi m-au sunat cunoscuţi să îmi spună că au fost sunaţi să fie întrebaţi despre proiectele pe care le am, după care am aflat că din minister cineva le-a trimis şi asta mi-a confirmat cei din interviul pe care l-am avut, cineva le-a trimis dosarul cu toate rambursările companiei mele. Mi-au spus şi ei la interviu că este o anchetă pornită la pont, li s-a spus mergeţi şi faceţi o anchetă pe subiectul Dan Barna. De la asta au pornit, după care timp de două luni au tot mers pe la beneficiari de proiecte. Aceştia spuneau că au fost mulţumiţi, că a fost în regulă. Cei care aveau diverse nemulţumiri, au fost invitaţi la interviuri, s-au întâlnit cu ei şi au încercat să găsească cât mai multe elemente cu care să îşi construiască ancheta. Le-am spus celor de la Rise că şansa să găsiţi orice legat de corupţie este exclus. Cei de la Rise fac o muncă şi au o credibilitate importantă şi asta nu e puţin lucru, sunt de notorietate, habar n-am cine le-a sugerat ancheta, am încercat să aflu, dar nu am reuşit”, a declarat Barna.

Barna a mai zis ziariştii de la Rise au „luat la puricat” numai contractele care nu au funcţionat.

„Deci ei au luat nişte proiecte pe care le-au luat la puricat şi le-au ales numai pe cele care nu au funcţionat, adică cele care funcţionează şi merg mai departe, un centru de echitaţie, o brutărie, cele care funcţionează şi au rezistat, nu au fost menţionate pentru că nu serveau argumentaţiie în care Dan Barna a risipit. De fapt nu au reuşit să facă nicio ştire de corupţie şi atunci au încercat să facă nişte asocieri din astea în care să pună la îndoială activitatea. E ca şi cum au luat un sac de făină, l-au cernut şi ce a rămas în ciur, adică nişte pietricele, nişte boabe de neghină, alea le-au folosit, adică total neporfesionist. Au fost 15 proiecte din care 5 funcţionează, alte 4 sunt deschise şi disponibile alte trei nu au funcţionat atunci era o analiză jurnalistică”, a spus liderul USR.

