Cum poți avea succes la iUmor, din perspectiva lui Dan Badea

“De fiecare dată când urc pe scena iUmor am emoții. Încerc să le dau aripi concurenților și să îi fac să conștientizeze cumva ce urmează să se întâmple pe scenă și care sunt diferențele între o sală de stand-up și platoul de filmare iUmor. Consider că sunt ușor avantajați cei care nu au mai fost în săli de stand-up, pentru că reperele noastre se bazează pe public, iar la iUmor este un platou de televiziune, publicul este departe, nu se creează acea intimitate și acea conexiune. Am urcat pe scena iUmor, dar când ajung în fața juraților chiar și eu am emoții și aștept reacția lor și a publicului. Dacă reușești la iUmor să stârnești râsete, să îți faci numărul bine, nu există sală din țara asta pe care să nu o poți cuceri!”, a declarat Dan Badea, prezentatorul iUmor.

Când va începe următorul sezon

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al optulea sezon ”iUmor”, care va avea marea premieră sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

