Jurnalistul Dan Andronic a oferit mai multe explicații despre șansele lui George Simion. Într-o postare realizată pe Facebook, acesta a scris că liderul AUR este adevăratul „playmaker”.

Postarea jurnalistului este următoarea:

„Aseară la România TV am comentat un sondaj realizat de Sociopol. Nu intru în rezultate, spun doar că Piedone era pe primul loc. În dimineața asta am mai primit o cercetare, realizată de CURS, în care Piedone este în continuare pe primul loc. Doctorul îi suflă-n ceafă lui Nicușor Dan, ceea ce era de așteptat. Dar nu asta vreau să vă povestesc.

Ci faptul că adevăratul playmaker este George Simion. De ce? Pentru că are un candidat care nu depășește 5 la sută, iar scorul partidului este între 10-12 la sută pe București. De luni de zile, Mihai Enache rămâne un necunoscut. Pare mai bun decât Cozmin Gușă care lua doar 2 la sută, potrivit sondajelor făcute de AUR, dar tot e foarte jos. Concluzia?

Cei 5 la sută ai lui Enache pot face ca diferența dintre Piedone și Nicușor Dan să fie decisivă. Va avea George Simion creierul politic să o facă? Judecând după ultimele zvâcniri ale neuronilor săi, nu pare. Dar o să spun ca-n bancul cu blondele: Give him another chance!”