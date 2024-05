Dobrogea, cea mai ferită zonă din România de cutremure mari. În Dobrogea (zona care cuprinde județele Tulcea și Constanța), nu au existat niciodată seisme grave, motiv pentru care Centrala de la Cernavodă a fost construită acolo.

Scopul a fost de a o proteja în cazul unui cutremur puternic. Chiar dacă anul 2024 este caracterizat de activitate seismică intensă, Gheorghe Mărmureanu este de părere că România nu va fi afectată, în următorii ani, de un cutremur major, similar celui din 4 martie 1977.

Afirmațiile sale se bazează pe propriile calcule și pe colaborarea cu experți de top din SUA și Japonia.

Deși a ieșit la pensie, Mărmureanu continuă să facă analize și să colaboreze cu principalii seismologi.

România înregistrează sute de seisme pe an. Multe dintre ele sunt de mică magnitudine și nepătrunse de simțurile noastre. Specialistul a încurajat publicul să nu se panicheze.

Acestea sunt doar mici zgâlțâieli, fără să fie semnul unui cutremur major în viitorul apropiat, conform evaluărilor sale.

Îndemnând la calm, Gheorghe Mărmureanu a reamintit că panică poate conduce la decizii periculoase pentru viață, precum cazul tragic al marelui actorul Toma Caragiu, care ar fi putut supraviețui dacă ar fi rămas în apartamentul său.

Recomandarea sa în caz de cutremur este să așteptăm, apoi să ne retragem din clădiri, luând cu noi documentele, bani, un strat suplimentar de îmbrăcăminte și să ne îndepărtăm de structurile înalte pentru a evita posibile replici puternice.

„De Barajul Bicaz, din județul Neamț, eu m-am ocupat de aspectul fizic al problemei. Când a fost construit, nu s-a pus problema cum va rezista la un cutremur, ei au făcut calculul pentru presiunea apei, nu a unui seism. Apoi m-au consultat, am reluat calculele și am corectat gradul de rezistență. Am preluat și Barajul Vidraru din județul Argeș.

Pot garanta că barajele sunt construite să reziste la cutremure de peste 8,5 grade, deși în România nu au fost înregistrate chiar atât de mari. Cutremurele din Turcia noroc că nu afectează absolut deloc România, ci Africa, de la Istanbul cutremurul virează la stânga, nu spre noi. Noi avem Vrancea noastră, este suficient!

Am lăsat în urma mea multe lucruri durabile, am lucrat și la Centrala de la Cernavodă, am colaborat pentru acest proiect cu americanii, este foarte rezistentă la cutremure, am făcut sute de studii și de calcule. Este proiectată să reziste și la un cutremur cu magnitudinea maximă înregistrată în România, de 7,5 grade pe scara Richter”, a menționat prof. Mărmureanu pentru Playtech Știri.