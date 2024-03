Unul dintre cei mai mari actori ai generației sale, Toma Caragiu, a fost răpus într-un mod tragic la doar 47 de ani. Luni, 4 martie 2024, ne amintește de cutremurul devastator din anul 1977, un eveniment care a șocat națiunea și a dus la pierderea a peste 1500 de vieți, printre care și cea a unor mari artiști.

Ultimele sale momente în viață par a fi fost marcate de un sentiment apăsător de inevitabilitate. În urma unei discuții cu Florian Pittiș, Toma Caragiu avea o temere profundă. Prevedea o moarte iminentă. Nu era prima oară când ar fi vorbit de asta.

Ultimul său act pe scenă a avut loc cu doar două zile înainte de tragedie, în cadrul spectacolului „Lungul drum al zilei către noapte”. Privitorii au observat că actorul părea extenuat și neliniștit. A încercat să fumeze în timpul spectacolului pentru a se calma.

După încheierea spectacolului, încărcat de oboseală, a avut o întâlnire tragică cu moartea. Împreună cu colegul său, celebrul regizor Alexandru Bocăneţ, s-a dus în blocul Colonadelor, un loc care avea să devină scena unei drame fără margini.

Cei doi celebraseră finalizarea filmului „Gloria nu cântă”, în care el jucase rolul principal. Au fost prinși de primele mișcări ale marelui cutremur.

Încercând să se salveze, cei doi au fugit pe scări. Acolo și-au pierdut viața.

Ion Caramitru a relatat anterior că Toma Caragiu era în interiorul locuinței sale când a avut loc cutremurul. Blocul său se prăbușise. A alergat acolo. Apartamentul lui era la etajul 2. Blocul căzuse până la nivelul etajului 3.

În interior, a găsit câinele lui Toma Caragiu, dar nu și pe actor însuși. Pe masă erau patru pahare, sugerând prezența a patru persoane. Ușa către scările de evacuare era blocată.

Ion Caramitru a auzit gemete atunci când a pus urechea la ușă. A strigat după marele actor, dar nu a primit niciun răspuns. După 6 zile și 6 nopți, a fost descoperit sub dărâmături, împreună cu alte victime, dintre care se pare că au fost recuperate 120 de cadavre. Marele actor a fost găsit pe spate.

În jurul său era regizorul care venise în vizită la el: Alexandru Bocăneţ. Se pare că cei doi s-au îmbrățișat, posibil în disperare, și au murit împreună. Toma Caragiu era complet desfigurat.

„Mi-am dat seama că era în casă, iar blocul lui ştiam că se prăbuşise. Am fugit acolo. Toma stătea la etajul 2, iar blocul se prăbuşise până la nivelul etajului 3. Acolo am găsit câinele lui, un câine frumos, care era în casă, dar Toma nu era.

Pe masă se aflau 4 pahare de whisky şi apă minerală, deci au fost patru persoane. Uşa spre casa scărilor era blocată. Am pus urechea acolo şi am auzit gemete. Am strigat dupa el, dar nu am primit niciun răspuns. A durat 6 zile si 6 nopti până a fost dezgropat. De acolo au fost scoase, se pare, 120 de cadavre.

Toma a fost găsit căzut pe spate. Îmi aduc aminte că l-am văzut, cu ochelarii căzuţi pe lângă el, ochelari la care ținea foarte mult, primiți de la Liviu Ciulei. Peste el, îmbrăţişaţi de altfel, era regizorul care venise în vizită la el, Alexandru Bocăneţ, da…

Probabil s-au luat în braţe în disperare şi au murit aşa, împreună. Dacă Bocăneţ avea chipul întreg, Toma era desfigurat complet, avea chipul schimonosit”, a povestit, referitor la acest episod Ion Caramitru.