”Lira sterlină este în cădere liberă pe măsură ce primul ministru britanic Boris Johnson nu vrea să vorbească cu liderii UE decât dacă UE este dispusă să renegocieze aspecte cheie ale acordului pentru Brexit al lui May”, scrie John Hardy. director strategie FX la Saxo Bank, in cea mai ampla analiza a sa din ultima vreme.

Lira sterlină se clatină și e în cădere liberă pe măsură ce noul prim ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a fost foarte clar cu privire la faptul că vrea să facă totul pentru a menține toate opțiunile disponibile – inclusiv opțiunea unui „Brexit pe marginea prăpastiei” – pentru a păstra un avantaj față de UE, chiar dacă pretinde că e încrezător cu privire la încheierea unui acord. Ultimul impas s-a adâncit deoarece Johnson refuză să contacteze vreun lider UE până când aceștia nu redeschid negocierile. UE a susținut că este dispusă să facă acest lucru și că singurul acord posibil este acordul existent bătut în cuie cu fostul premier Theresa May.

Un studiu al CBI din Marea Britanie sugerează că niciuna dintre părți nu este cu adevărat pregătită pentru un Brexit fără acord, dar că partea UE este chiar mai puțin pregătită decât Marea Britanie. Este dificil de estimat cât de departe sunt dispuse cele două părți să ducă acest impas, dar este clar că, între timp, lira sterlină este privită ca o supapă de siguranță. Însă cred că euro ar trebui să preia puțin mai mult din impactul negativ decât a făcut-o până acum, nivelul de 1,1100 la EURUSD supraviețuind doar până în acest punct. Deja înainte de un posibil Brexit „pe marginea prăpastiei”, mașinăria de export a Germaniei este îngenuncheată, indicele PMI pentru producție aflându-se aproape de 40. Iar Marea Britanie este aproape la fel de importantă precum China ca destinație de export pentru Germania – aproape 7% din exporturile germane. La nivel de UE, cifra se ridică la un uimitor 345 de miliarde de lire sterline în exporturi către Marea Britanie. Este UE dispusă cu adevărat să declanșeze o recesiune în UE prin pedepsirea unuia dintre cei mai importanți clienți ai săi?

Acum vreo lună, am susținut că, în cele din urmă, o formă de realpolitik va prevala, ceea ce va duce la un Brexit gestionat cu un drum lung pentru negocieri suplimentare pentru un acord comercial final. Și piața pare să fi evaluat, într-un oarecare grad, acest rezultat, și nu se simte deloc confortabil cu jocul pe care cele două părți îl joacă în prezent. Desigur, cadrul acum este că, dacă UE renunță și este dispusă să discute, lira sterlină s-ar putea redresa cu 2% sau mai mult într-o clipită, deci o acumulare lentă continuă a oportunităților de investiții opționale suplimentare pe termen lung în cadrul unei evoluții pozitive a lirei sterline față de moneda unică a or more in a devenit mai stringentă în eventualitatea în care se poate evita o cursă către marginea prăpastiei. Asta nu înseamnă că nu testăm 0,9300 sau mai sus la EURGBP mai întâi – e chiar posibil cu cât impasul continuă mai mult.

Lira sterlină se tranzacționează sub cea mai scăzută închidere săptămânală a sa din 1985 încoace, care a fost la început de 2017 în jur de 1,2165, dar terenul psihologic de probă evident în acest caz este, cel mai probabil, în jurul zonei de 1,2000. Așa cum am discutat mai sus, riscul titlurilor de presă este extrem pentru lira sterlină acum și, cel mai probabil, începe să încline către evoluție pozitivă mai degrabă decât spre cea negativă pentru lira sterlină la aceste niveluri – cel puțin în ceea ce privește funcția reacției la știri pe termen scurt. O știre pozitivă pentru lira sterlină ar fi că una dintre părți a renunțat la poziția sa – și, dat fiind că Boris Johnson pariază totul pe livrarea unui Brexit cu orice preț, ar trebui să fie un anunț din partea UE care să fie de acord să renegocieze acordul în speranța unei stabilizări sau a unei îmbunătățiri a lirei sterline în viitorul apropiat.

Te-ar putea interesa și: