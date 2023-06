Anders Rasmussen, care a fost consilierul oficial al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la locul Ucrainei NATO, a efectuat un turneu în Europa și la Washington, înainte de începerea summitului critic din 11 iulie.

El a avertizat că dacă un grup de state ar oferi Ucrainei garanții de securitate, altele nu vor permite ca problema viitoarei aderări a Ucrainei la NATO să fie exclusă de pe ordinea de zi la Vilnius.

El a făcut aceste remarci în timp ce actualul șef al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că problema garanțiilor de securitate va fi pe ordinea de zi la Vilnius, dar a adăugat că NATO – în conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Washington – oferă garanții de securitate depline doar membrilor cu drepturi depline.

Ambasadorul SUA la NATO, Julianne Smith, a declarat: „Avem în vedere o serie de opțiuni pentru a semnala că Ucraina avansează în relația sa cu NATO”.

„Dacă NATO nu poate ajunge la un acord asupra unei căi clare de urmat pentru Ucraina, există o posibilitate clară ca unele țări să ia măsuri individuale. Știm că Polonia este foarte angajată în furnizarea de asistență concretă pentru Ucraina. Și nu aș exclude posibilitatea ca Polonia să se angajeze și mai puternic în acest context la nivel național și să fie urmată de statele baltice, poate inclusiv cu posibilitatea de a trimite trupe pe teren.

Cred că polonezii s-ar gândi serios să intre și să asambleze o coaliție de bunăvoință dacă Ucraina nu obține nimic la Vilnius. Nu ar trebui să subestimăm sentimentele polonezilor. Polonia crede că Europa Occidentală nu a ascultat avertismentele împotriva amenințării rusești.”, a spus Anders Rasmussen.

El susține că ar fi pe deplin legal ca Ucraina să solicite o astfel de asistență militară.

Sugestia sa frapantă că unele state ar putea considera miza suficient de importantă pentru a-și folosi propriile trupe ar putea fi văzută ca un avertisment adresat țărilor că riscurile, inclusiv amenințarea la adresa unității NATO, nu apar doar dacă Ucrainei i se oferă o cale rapidă de aderare la NATO sau garanții puternice de securitate.

Rasmussen a declarat că este imperativ ca Ucraina să primească garanții de securitate scrise, de preferință înainte de summit, dar în afara cadrului NATO. Acestea trebuie să acopere schimbul de informații, formarea comună a Ucrainei, o producție sporită de muniție, interoperabilitatea NATO și o aprovizionare cu arme suficientă pentru a descuraja Rusia de la un nou atac.

