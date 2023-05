Nervii sunt întinși la maxim în nordul Kosovo, unde, miercuri, sute de manifestanţi etnici sârbi s-au adunat în faţa Primăriei Zvecan, puternic protejată de KFOR cu sârmă ghimpată şi o barieră de metal. Un steag al Serbiei, de 200 de metri, desfăşurat din centru şi până la primărie.

( Kosovo ) – Serbs In Zvecan Unfurled A 250-Metre-Long Russian Flag In Front Of The Municipal Building Where KFOR ( NATO ) Soldiers Had Arrived, Protesting Against The Deployment Of NATO Soldiers In The Region #shuttletvnews pic.twitter.com/5BQ3eLuxC6

Tensiuni au loc în continuare, în Kosovo, unde sute de manifestanţi etnici sârbi s-au adunat din nou, în urma unor ciocniri – amplu condamnate de către puteri din Occident -, soldate cu 30 de răniţi în rândul militarilor din cadrul Forţei NATO KFOR, relatează AFP.

Militari NATO au încercuit sediul primăriei şi au consolidat apărarea acesteia cu sârmă ghimpată şi o bartieră de metal, potrivit unui jurnalist AFP.

NATO-led international peacekeeping forces in Kosovo clashed with hundreds of Serb protestors on Monday in the municipality of Zvecan.

The protesters gathered outside the Serb-dominated municipality in northern Kosovo to prevent newly elected Albanian mayors from entering three… pic.twitter.com/VdkT8jlkPm

— 5Pillars (@5Pillarsuk) May 31, 2023