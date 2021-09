CUTREMUR TOTAL în televiziune! O vedetă tocmai a fost dată afară: "Am avut un șoc imens și am leșinat"

Într-un clip video postat pe contul de Instagram, Olga Verbițchi a explicat motivul real pentru care a fost dată afară de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Aceasta susține că a fost descalificată pentru că a întârziat la filmări.

Totodată, ea a adăugat că a întârziat după ce ar fi avut o ceartă cu fostul ei iubit după care s-a simțit foarte prost, iar ulterior a primit mai multe mesaje în care era acuzată că s-ar fi drogat.

„O să răspund la toate întrebările care vă deranjează pentru că, aparent, vă este mult mai ușor să creați povești despre mine decât să știți adevărul. Motivul pentru care am fost descalificată de la Bravo, ai stil! a fost pentru că am întârziat foarte mult la cea de-a patra emisiune.

M-am trezit cu mesaje și screenshot-uri cum că aș fi fost drogată, chestii de genul ăsta. Adevărul este că eu am fost într-o relație extrem de toxică și în noaptea de dinainte de filmări am fost într-o ceartă destul de mare cu fostul meu iubit și am fost foarte, foarte, foarte jos emoțional’, a spus Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi, abuzată fizic și verbal înainte de emisiune

Fosta concurentă de la Kanal D a mai adăugat că după ce s-a trezit dimineață a leșinat și nu s-a mai putut trezi să ajungă la emisiune, în final, cei de acolo explicându-i că a fost descalificată. Ea a mai adăugat că în seara respectivă a fost abuzată verbal, dar și fizic.

„M-am trezit dimineață la 7, am vorbit cu mama mea la telefon, după care am avut un șoc imens și am leșinat efectiv. Nu am mai putut să mă trezesc ca să merg la emisiune. M-am trezit, într-un final, la 13.00, am plecat la „Bravo” și mi-au zis că sunt descalificată și asta a fost povestea. (…) A fost o cădere emoțională din cauza relației toxice în care eram, am fost abuzată și verbal, și fizic în acea seară”, a mai povestit Olga Verbițchi pe Instagram.

Amintim faptul că Ilinca Vandici a anunțat, încă de la începutul emisiunii, că ceea ce urmează să spună este o premieră în istoria „Bravo, ai stil!”. A anunțat că în Gală sunt doar opt concurente și nu nouă, așa cum ar fi trebuit.

„La nici o săptămână după startul competiției Bravo, ai stil!, fac un anunț: Din cauza încălcărilor repetate a regulamentului acestei competiții, concurenta Olga Verbitchi este descalificată!”, anunța aceasta.

Anda Adam a venit în ajutorul acesteia, însă fără niciun folos. „Nu putem să îi mai dăm o șansă? E mică, nu știe ce face. Nu face intenționat”, a spus aceasta.

Pe de altă parte, Ilinca Vandici susține că regulile din contract trebuie respectate cu strictețe. „Fetelor, nu depinde de voi. Ați semnat toate un contract care are reguli concrete. Ați văzut cât este de greu. Toate depuneți eforturi uriașe pentru tot ce faceți aici și am văzut declarând asta și pe rețelele de socializare. Sunteți implicate și vă dați interesul și nu este normal și nici corect ca unele să faceți asta, iar altele deloc”, a adăugat ea.