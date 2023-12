A fost din nou în cutremur puternic în Filipine

A fost din nou în cutremur puternic în Filipine! Marți, 5 decembrie 2023, la ora locală 02:34, a avut loc un seism. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter.

Siesmul a fost înregistrat pe Insula Mindanao din Filipine. Cutremurul a fost raportat la o adâncime de 50 de kilometri.

Cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter

În data de 4 decembrie 2023, o mișcare seismică cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter a zguduit regiunea Mindanao din Filipine. Cutremurul a avut loc în primele ore ale dimineții, la o adâncime de 38 km.

Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de Centrul German de Cercetare în Geoștiințe, nu a existat amenințare de tsunami asociată acestui eveniment. În aceeași zi, o altă activitate seismică a fost înregistrată, având o magnitudine de 5,3 grade pe scara Richter și o adâncime de 10 km. Acest cutremur a avut loc în aceeași zonă.

În prezent, mii de locuitori se găsesc în centre de evacuare din cauza replicilor cutremurului. Ca urmare a acestui eveniment seismic, trei persoane și-au pierdut viața. Este important să subliniem că această informație nu se referă la cutremurul produs în ziua de luni, ci la cel din ziua de sâmbătă, 2 decembrie 2023.

În acea zi, un seism cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter a afectat provincia de coastă din sudul țării, fiind cea mai apropiată de epicentrul cutremurului. Acest eveniment a fost însoțit de multiple replici cu magnitudini ce depășesc 5 grade pe scara Richter, iar sudul țării a suferit cele mai mari consecințe, cu opt persoane rănite.

De ce au loc multe cutremure în Filipine?

Filipinele se află într-o zonă activă din punct de vedere seismic, datorită fenomenului cunoscut sub numele de „Inel de Foc al Pacificului”. Acest inel reprezintă o regiune în formă de potcoavă în jurul marginilor Pacificului, caracterizată prin activitate seismică și vulcanică intensă. În această zonă, plăcile tectonice ale Pământului interacționează, generând formarea și activitatea vulcanilor, precum și producerea cutremurelor.

În cazul Filipinelor, activitatea seismică este rezultatul subducției plăcii Filipinelor sub placa Eurasiatică. Subducția este un proces geologic în care o placă tectonică este forțată să coboare sub o altă placă într-o zonă de convergență. Acest proces este asociat cu cutremure și activitate vulcanică. În Filipine, placa Filipinelor se află sub placa Euroasiatică în partea de vest a arcului insular al Filipinelor.

De asemenea, Filipinele sunt influențate de interacțiunea plăcii tectonice Filipine, care se ciocnește și se încadrează sub placa Euroasiatică. Această interacțiune suplimentară contribuie la activitatea seismică în regiune.

Datorită acestor procese tectonice complexe, Filipinele sunt predispuse la cutremure frecvente și erupții vulcanice. Monitorizarea atentă a acestei activități este esențială pentru evaluarea riscului seismic și implementarea măsurilor adecvate de pregătire și siguranță în această zonă seismică.