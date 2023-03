Un seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs sâmbătă în largul coastelor Ecuadorului, la o adâncime de 10 kilometri, a anunţat Centrul seismologic european mediteranean (EMSC), citat de Reuters.

WATCH: Building drops into water during earthquake in Ecuador pic.twitter.com/LhMNdeUgLv

— BNO News Live (@BNODesk) March 18, 2023