Postul Realitatea TV mai pierde încă un angajat, arată paginademedia.ro, care subliniază că acest post de televiziune s-a confruntat cu mai multe plecări în această perioadă.

Este vorba despre Sebastian Oancea, cel care și-a dat demisia după 20 de ani de activitate în cadrul postului TV. Jurnalistul a fost contactat de sursa anterior citată și spune că nu are ce să le reproșeze celor de la Realitatea TV.

„Nu am ce să le reproşez, dar sunt salarii mici şi am preferat să mă axez pe altceva”, a declarat jurnalistul Sebastian Oancea.

Sebastian Oancea și-a anunțat demisia pe Facebook

Jurnalistul a anunțat că se desparte de Realitatea TV prin intermediul unui mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Dragi prieteni, colaborarea mea cu Realitatea TV a încetat. Ştiu că mulţi dintre voi aveaţi un dinte împotriva acestui post TV, eu am 20 de ani de când îi sunt loial, pentru că oamenii de acolo nu m-au obligat niciodată să fac nimic care să-mi afecteze integritatea jurnalistică.

Am fost un corespondent judeţean care şi-a făcut treaba şi punct. Nu mi s-a spus să evit subiecte, nu am evitat subiecte. Dincolo de proiectele mele cu PRESShub şi G4 Media, plus Comisia Europeană, voi face parte dintr-o echipă de jurnalişti de investigaţie (ce ador) care va bubui, sper, mediul politico-administrativ. Vă pup.

Mă găsiţi pe Vrancea 24, Presshub, G4 Media şi altele”, a notat acesta pe paginile de socializare.

Sebastian Oancea vrea să se axeze pe alte proiecte

Jurnalistul a mai declarat că are o colaborare cu Comisia Europeană, însă acesta este un proiect despre care momentan nu dorește să ofere prea multe informații.

„Am o colaborare şi cu Comisia europeană, proiect despre care nu doresc momentan să ofer mai multe informaţii.

Nu am ce să le reproşez celor de la Realitatea TV, dar pandemia şi-a pus amprenta pe job-ul nostru, în sensul că foarte puţini mai facem teren şi atunci nu mai văd rostul unei corespondenţe.

De asemenea, salariile sunt destul de mici şi am preferat să mă axez mai mult pe investigaţii şi pe editare şi creare de conţinut propriu. Pentru că acesta este domeniul meu preferat: Investigaţiile.”, a continuat el.