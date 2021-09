O vedetă din România, de urgență la spital! Ar putea fi operată. Se află într-o situație critică

Vedeta s-a confruntat cu dureri cumplite și nu s-a mai putut trata singură acasă, după ce s-a confruntat în ultimele două săptămâni cu mai multe probleme de sănătate.

Din acest motiv, Simona Trașcă a luat decizia de a merge la spital și crede că va fi nevoită să treacă printr-o operație, conform antenastars.ro

Coșmarul prin care trece

În drum spre spital, Simona Trașcă, a relatat pentru sursa menționată clipele cumplite prin care trece.

„Duminică seara, fără exagerare, am văzut moartea cu ochii, m-am chinuit pana la 8 dimineața. Ma dureau ochii în cap, nu mai puteam, vomitam și fierea din mine. Am luat toate pastilele care existau pentru greață, pentru dureri, pentru bilă, pentru stomac. Degeaba. O sa vad ce și cum. Ma simt exagerat de rau. Dacă m-am hotărât sa merg la medic, e gravă situația”, a declarat Simona Trașcă.

Totul a fost provocat de o sarcină toxică cu care s-a confruntat mai demult

De asemenea, aceasta susține că totul a fost provocat de o sarcină toxică cu care s-a confruntat mai demult. Anii trecuți, crizele aveau o frecvență mică. Totuși, în ultima perioadă acestea s-au înmulțit iar starea acesteia nu este deloc una bună.

„Am probleme cu bila de când ma știu, practic. Încă de când am rămas însărcinată, ca am avut o sarcina toxica, iar eu am dus-o la cap așa. Aștept sa mi zica dacă trebuie sa ma operez sau nu. Cam cum arata situația cred ca as fi de operație. Vreau sa cer doua păreri sa fiu sigura. Eu faceam crize de 2 sau 3 ori pe an. Acum sunt foarte dese”, a conchis Simona Trașcă.

Simona Trașcă, despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Amintim că aceasta a vorbit și anterior despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Acum aproape două săptămâni am făcut o criză de fiere și mi-a fost extrem de rău. Știu că am probleme, am bila mărită, știu că nu trebuie să beau sucuri sau să mănânc anumite chestii, dar nu am respectat niciodată. Da, le am de când am fost însărcinată, pentru că am avut sarcina toxică, pentru ce de atunci am rămas cu niște problme cu ficatul și fierea. Am făcut un tratament în urmă cu mai mulți ani, mi-a fost bine o vreme și oricum nu am respectat ce mi-a zis doctorul, adică să nu consum sucuri sau dulciuri.

Duminică seara, acum două săptămâni, culmea, mama nu venise acasă, pentru că a fost la biserică și a rămas la o prietenă de-a ei și mi-a fost rău, rău de tot, nu pot descrie. Eram singură și am zis că mor. Mi-a fost rău în ulitmul hal, m-am gândit chiar să sun la salvare. Eu nu sunt genul să apelez la doctor sau să iau pastile. Apelez doar atunci când simt că mor. Acum, de când iau tratamentul, mi-e rău așa. Beau sucuri, nu pot să mă abțin”, a povestit ea pentru Antena Stars.

Sursă foto: Dreamstime