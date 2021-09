Cântăreața Mira și iubitul ei, Andrei, s-au despărțit după mai bine de doi ani de relație. Mira a făcut anunțul în fața urmăritorilor ei și le-a explicat ce s-a întâmplat.

„A venit momentul că vă spun că da, ne-am despărțit, cum cel mai probabil ați și bănuit. Era clar și evident că nu puteam să o duc la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea cel puțin. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se și întâmplă de obicei, dacă e gata definitiv, că poate ar mai trebui să încercăm. Nu am mai experimentat nicio situație de genul ăsta, pentru că nu m-am afișat cu nimeni până acum.

Așa cum v-am dat voie să faceți voie din povestea asta cu mine și iubitul meu de la vremea aceea, așa mi se pare corect să vă spun și partea aceasta, deși nu îmi face plăcere”, a spus Mira, printr-o postare pe InstaStory.

Mira a dezvăluit care a fost motivul despărțirii

Cântăreața Mira a dezvăluit că ea și iubitul ei nu au mai rezonat, motiv pentru care au decis să pună capăt relației. Cu toate acestea, Mira are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit și relației pe care au avut-o timp de doi ani de zile.

„Vă spun doar că ne-am despărțit foarte prietenește.

Am decis că nu mai rezonăm, am rezonat până într-un punct, de la un anumit punct viziunile noastre s-au dus așa… Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine, suntem apropiați, am petrecut doi ani împreună. N-ar avea cum să ne fie indiferent.

Nu a fost vorba de nicio înșelăciune, a fost o relație foarte frumoasă, în care am crescut, ne-am maturizat, am învățat lucruri. Suntem ok, suntem bine. Pur și simplu am decis că așa e mai bine pentru noi și am mai decis să vă comunic acest lucru”, a mai spus Mira.

Sursă foto: Facebook