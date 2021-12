Într-un clip video publicat pe blogul personal, Ana Maria Brânză vine cu vești proaste pentru toți susținătorii ei. La o săptămână după ce a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii, pentru a cincea oară, sportiva în vârstă de 37 de ani a anunțat că a venit momentul să încheie socotelile cu sportul de performanţă.

Aceasta susține că pentru ea, Cupa Mondială a fost ultima competiție după cei peste 20 de ani petrecuți în sala de scrimă. Totodată, ea a mai precizat că încă de când era mică și-a promis că în momentul în care va simți că trebuie să se oprească o va face, iar acum a venit acel moment.

„Se pare că se încheie. Peste 20 de ani petrecuţi în sala de scrimă… A fost ultima competiţie (n.r. Cupa Mondială) pentru mine. Credeam că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe”, a spus aceasta.

Ea a ținut să le mulțumească tuturor celor care au sprijinit-o și alături de care a colaborat de-a lungul anilor, sperând că deși un capitol din viața ei s-a încheiat, persoanele care au admirat-o să rămână în viața ei.

Ana Maria Brânză anunță că se retrage

„Ţin să vă mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, oamenii cu care am crescut, cu care am făcut echipă, începând de la federaţie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi în povestea asta şi sper să scriem poveşti frumoase pentru sportivii români.

Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc, mai ales vouă care sunteţi pe social media şi aţi fost alături de mine, atunci când s-a terminat cu medalie, dar mai ales atunci când am dat nuca-n perete, de la începutul competiţiei.

Sper să rămâneţi alături de mine, pentru că s-a încheiat un capitol din viaţa mea, dar cu siguranţă vor urma alte surprize. Mă duc să termin de plâns”, a spus Ana Maria Popescu (Brânză), pe vlogul personal.

Amintim faptul că anunțul acesteia vine după ce pe 27 noiembrie, Ana Maria Popescu, vicecampioana olimpică la Tokyo 2020, a fost declarată de Federația Internațională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii în sezonul 2020 – 2021. Ea a primit această distincție pentru a cincea oară în carieră, fiind un record în această disciplină.