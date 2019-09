Investiţiile nete realizate în primele şase luni în economia naţională au însumat 39,69 miliarde de lei, în urcare cu 12,1%, comparativ cu semestrul I 2018, în special pe baza creşterii la lucrările de construcţii noi, potrivit datelor date luni publicităţii de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, investiţiile nete în sectorul construcţiilor s-au ridicat la 12,68 miliarde lei, iar cele aferente utilajelor (inclusiv mijloacele de transport) au însumat 7,96 miliarde lei. Structura investiţiilor nete pe elemente de structură, în semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018, arată astfel: construcţii (33,8% vs 23,9%), industrie (26,8% vs 32,8%), comerţ şi servicii (23% vs 25,9%), agricultură (5,4% vs 6,3%), iar în alte ramuri (11% vs 11,1%).

În trimestrul II 2019, investiţiile nete au însumat 22,54 miliarde de lei, mai mari cu 18,7% raportat la perioada similară din 2018. Această creştere s-a înregistrat la toate elementele de structură astfel: lucrările de construcţii noi (+37,8%), utilaje inclusiv mijloace de transport (+7,9%) şi alte cheltuieli (+1,6%).

În semestrul I 2019, comparativ cu semestrul I 2018, investiţiile nete realizate în economia naţională s-au majorat cu 12,1%, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi (+30,3%) şi la alte cheltuieli (+4,8%). Investiţiile nete în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au înregistrat o scădere cu 1,3%.

În sectorul construcţiilor noi, investiţiile nete în primul semestru al anului în curs au atins valoarea de 20,67 miliarde de lei, în timp ce cele care au vizat utilajele (inclusiv mijloace de transport) s-au situat la 13,77 miliarde de lei.

