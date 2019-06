Liberalul propune mai multe soluții în acest sens.

”Singura solutie #RomaniaLiberala

Dezechilibrele din economia Romaniei care GARANTEAZA O CRIZA ECONOMICA de proportii s-au adancit in ultimii ani.

Politica economica, in special fiscala, a guvernului socialist PSD+ALDE, sustinut de UDMR si minoritati, reprezinta cauza principala.

Dar da si politica monetara ezitanta, din punctul meu de vedere, contribuie la mentinerea sau accentuarea acestor dezechilibre.

Strategia PSD+ALDE este o strategie socialista clasica- restrangerea dreptului la proprietate, interventia masiva a statului in economie (plafonare de preturi, amenintarea cu interzicerea exporturilor si importurilor etc) si redistribuirea banilor colectati prin taxe, impozite, accize, catre electoratul care voteaza socialisti si propriul buzunar.

Efectele acestei politici economice erau evidente si le-am anticipat din 2017 in aceasta ordine – deficite mari atat fiscal cat si de cont curent, inflatie mare, dobanzi mari, criza economica = somaj.

O crestere economica care adanceste dezechilibrele macroeconomice, asa cum avem astazi in Romania, sfarseste DE FIECARE DATA cu o CRIZA.

Cei mai afectati de aceasta CRIZA sunt cetatenii cu venituri mici. Adica cei care au fost mituiti in toti acesti ani sa voteze pentru socialistii de la PSD+ALDE.

Romania are nevoie UREGENT de masuri care sa schimbe schimbe RADICAL directia spre care o imping PSD+ALDE. Duce doar la CRIZA si FALIMENT.

De exemplu, Romania are nevoie de politici economice care sa ELIMINE saracia nu care sa-i faca pe cei cu venituri mici dependenti de stat. Aici este nevoie de retragerea statului din economie, flexibilizarea codului muncii si salariul minim legat de productivitate.

Doar o economie LIBERALA poate elimina saracia.

In acelasi timp este nevoie URGENTA de o analiza a performantei companiilor de stat. Cele care pot sa aiba profit raman in proprietatea statului dar conduse pe baza principiilor de guvernanta coprorativa. Pentru restul trebuie sa luam o decizie si sa le privatizam. Costul acestor companii reprezinta 90 miliarde lei datorii catre bugetul de stat si furnizori.

Analiza programelor guvernamentale de “ajutor” de stat.Trebuie sa vedem cate dintre aceste programe reprezinta bani aruncati pe fereastra de la buget, cate sunt mita electorala, cate sunt folosite de PSD+ALDE pentru a transfera bani de la buget in buzunarele proprii si cate dintre ele aduc un beneficiul real in societate. Estimez ca o analiza care ia in calcul efecte de runda a doua va gasi ca nu exista benficii pentru societate de pe urma acestor programe. Singurul lucru pe care il fac este sa distorsioneze piata fortei de munca si piata capitalului si implicit sa adanceasca dezechilibrele macro.

Poltica fiscala este cheia. De acolo vin majoritatea problemelor din economie in astazi. Politica fiscala este sursa dezechilibrelor macroeconomice.

Este echivalentul unei crime cu premeditare sa cresti deficitele in perioada in care ai crestere economica peste potential.

In primul rand trebuie schimbata structura bugetului. Astazi majoritatea banilor colectati se duc pe salarii, pensii, subventii si dobanzi. Acest procent trebuie scazut.

Trebuie crescut procentul alocat investitiilor, URGENT.

Provocarea este si mai mare pentru ca in acelasi timp este nevoie URGENT si de REDUCEREA deficitului fiscal.

Reducerea deficitului fiscal imediat duce la scaderea inflatiei. Inflatie mai mica inseamna imediat si dobanzi mai mici.

Fara reducerea deficitului bugetar BNR este fortata sa creasca dobanzile ceea ce inseamna costuri mai mari in economie cu impact negativ pentru cresterea economica.

Situatia economica a Romaniei este dificila. Clasa politica trebuie sa termine cu populismele si trebuie sa inteleaga ca daca nu luam masuri care sa dezamorseze situatia actuala, toti vom suferi. Nu prin subventii, bariere, suprareglementari si interzicerea importurilor si exporturilor se dezvolta o economie sanatoasa pe termen lung.

DIn punctul meu de vedere singura solutie acum : un program liberal de guvernare pentru 15 ministere care pune stop risipei banului public, consolidare fiscala, flexibilizarea codului muncii, eliminarea din codul fiscal a acelor conditii “speciale” care cresc evaziunea si in final, cel mai imporatant, retragerea statului din economie.

#RomaniiTrebuieSaStie #RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. Doua exemple de institutii care trebuie reorganizate URGENT.

ANAF- restructurat din temelii. Este clar ca astazi aceasta institutie este folosita doar ca instutie de forta pentru anihilarea opozitiei.

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza – sparta in doua. Partea de analiza a impactului propunerilor legislative din partea guvernului ramane la guvern. Partea de prognoza trece la Consiliul Fiscal. Astfel niciun guvern nu mai poate manipula cifrele oficiale.”, a scris Cîțu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: