Controversatul om de știință olandez Frank Hoogerbeets a lansat, luni, 27 februarie, un nou avertisment în privința unui posibil nou cutremur de proporții. Totul ar putea să aibă loc în perioada 3-4 martie și/sau 6-7 martie.

„O convergență a geometriei planetare critice în jurul datei de 2 și 5 martie poate duce la o activitate seismică mare până la foarte mare, posibil chiar și un cutremur de mare forță în jurul 3-4 martie și/sau 6-7 martie”, a avertizat Frank Hoogerbeets, care indică un cutremur de 7 sau 8 pe scara ricther.

Mai mulți experți din domeniu și alte studii au confirmat anterior că data cutremurelor nu poate fi prezisă, deși acestea pot fi localizate pe baza istoriei zonelor și a amplasării lor pe plăcile de activitate seismică de pe întregul glob.

De asemenea, mulți oameni de știință au criticat teoriile lui Hogbitz, negând că mișcarea și poziția planetelor ar avea o legătură cu activitatea seismică.

EARTHQUAKE WARNING

A convergence of critical planetary geometry around 2 and 5 March may result in large to very large seismic activity, possibly even a mega-thrust earthquake around 3-4 March and/or 6-7 March.https://t.co/tBZjLek4Qj

— SSGEOS (@ssgeos) February 27, 2023