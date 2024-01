Un cutremur devastator a avut loc astăzi, în China. Tragedia a lovit această țară, unde un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a avut loc în zona Wushi din prefectura Aksu. Zona este situată în Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură din nord-vestul țării.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, trei persoane și-au pierdut viața în urma acestui eveniment seismic. În plus, alte cinci au fost rănite.

Agenția de presă chineză Xinhua a transmis aceste detalii despre consecințele tragice ale cutremurului.

La scurt timp după ora locală 02:00 (18:00 GMT luni), Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a înregistrat cutremurul cu magnitudinea de 7,1. Evenimentul s-a produs la o adâncime de 27 de kilometri. El a avut loc la aproximativ 140 de kilometri vest de orașul Aksu.

Agenția France-Presse a raportat, anterior acestui cutremur, că în jur de 50 de persoane au suferit răni, în ziua de marți. S-a întâmplat în cel mai mare oraș din Kazahstan, și în China, în urma cutremurului care a fost resimțit și în vecinul Kârgâzstan. Acesta a avut loc într-o regiune caracterizată de cutremure frecvente.

În Almatî, cel mai mare oraș din Kazahstan, locuit de 2 milioane de persoane, aflat deasupra a 27 de falii tectonice, 44 de persoane au solicitat asistență medicală pentru diferite tipuri de răni, a informat Ministerul Sănătății marți. Autoritățile au precizat că opt dintre aceste persoane erau încă în spital.

Marți dimineață, Agenția de seismologie din Kazahstan a raportat că în aceeași zonă au avut loc alte două cutremure. Acestea au avut magnitudini de 5,2 și 5,3. Ele s-au petrecut în jurul orei locale 10:00 (04:00 GMT). Aceste evenimente seismice au fost simțite și în Almatî, unde atmosfera a rămas liniștită. Aici, școlile au fost închise, conform informațiilor furnizate de un corespondent AFP.

China has applied its Gaofen series satellites to help with the relief work following a 7.1-magnitude earthquake in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region https://t.co/PPqGmKxxlo pic.twitter.com/RgaZwkFD9v

— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) January 23, 2024