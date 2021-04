În India, băncile străine au concurat pe viață și pe moarte cu rivalii locali. Banca centrală indiană are reguli stricte pentru ca băncile străine să opereze în țară, inclusiv încorporarea locală și PSL.

FirstRand, care are active de 118 miliarde de dolari, și are un birou reprezentativ în Shanghai, și-a redus deja serviciile bancare de consum în India cu aproape cinci ani în urmă.

Potrivit site-ului, FirstRand Bank India este un furnizor licențiat de servicii financiare în India și funcționează ca o „sucursală” a FirstRand Bank Limited Africa de Sud. În 2019, FirstRand Bank a sărbătorit zece ani de operațiuni de succes în India, sub franciza Corporate and Investment Banking. FirstRand, care are active de 118 miliarde de dolari, a devenit a doua bancă globală care iese din India la doar o săptămână de la decizia Citigroup.

Diverși factori, inclusiv incapacitatea de a mări profiturile, concurența dură din India și criza economică din cauza pandemiei au forțat banca să se retragă. De asemenea, banca a pierdut bani în împrumuturi către conglomeratul de infrastructură IL&FS.