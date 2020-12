Potrivit datelor publicate luni de BNR, euro a scăzut astăzi cu 0.03%, ajungând la valoarea de 4.8663 lei.

Curs valutar 21 decembrie. Anunț major pentru cei care au credite la bănci. Cât costă un euro

Dolarul american pe de altă parte s-a apreciat luni cu 0.89%, ajungând la valoarea de 4.0068 lei.

Francul elvețian a crescut și el astăzi ajungând la valoarea de 4,4990 lei.

Lira sterlină pe de altă s-a deapreciat în raport cu moneda națională, ajungând la valoarea de 5,2964 lei.

Curs valutar 21 decembrie. Anunț major pentru cei care au credite la bănci. Cât costă un euro

Prețul gramului de aur este de 241,0708 lei.

Ce s-a întâmplat cu Indicele ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut luni de la 2,04% la 2,05%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele ROBOR la 6 luni, care a urcat la rândul său de la 2,09% la 2,10%.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a menţinut joi, 12 noiembrie, rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5% pe an, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

Curs valutar 21 decembrie. Anunț major pentru cei care au credite la bănci. Cât costă un euro

De asemenea, Consiliul de administraţie al băncii centrale a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituţiilor de credit la nivelul de 5% de la 6%, începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie -23 decembrie 2020 şi menţinerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.

Curs valutar 21 decembrie. Anunț major pentru cei care au credite la bănci. Cât costă un euro

BNR a publicat, în mai 2019, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care înlocuieşte ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Nivelul acestuia, pentru al treilea trimestru din 2019, a scăzut la 2,36%, de la 2,66% în T2 2019.