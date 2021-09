Noile cercetări oferă informații despre modul în care poziția și intensitatea curenților din Atlanticul de Nord s-au schimbat în ultimii 1.250 de ani, potrivit Eurasiareview.

Curenții din Atlanticul de Nord au impact asupra vremii și climei din estul Americii de Nord și din vestul Europei

Descoperirile sugerează că poziția curenților ar putea migra în afara intervalului de variabilitate naturală încă din anul 2060 în condițiile emisiilor de gaze cu efect de seră nerezolvate.

Realizat de experți de la Universitatea Arizona Climate Systems Center, studiul este publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Curenții din Atlanticul de Nord sunt ”panglica” vânturilor predominante din vest care înconjoară Arctica. Adesea numite „curenți polari”, aceste vânturi de mare altitudine au impact asupra vremii și a climei din estul Americii de Nord și din vestul Europei. Cu toate acestea, se știe puțin despre modul în care acești curenți au variat în trecut sau cum s-ar putea schimba în viitor.

Echipa de cercetare a colectat eșantioane de miez de gheață glaciară din aproape 50 de situri din Groenlanda pentru a reconstrui schimbările din Atlanticul de Nord, care datează din secolul al VIII-lea. Reconstrucțiile sugerează că variabilitatea naturală a mascat până acum efectul încălzirii cauzate de om asupra dinamicii atmosferice a latitudinii medii pe scări de timp anuale și mai lungi.

„Pentru majoritatea locurilor de pe Pământ, observațiile climatice directe nu se întind pe o perioadă mai mare de câteva decenii”, a spus Osman. „Așadar, nu am avut date despre cum sau de ce curenții se schimbă pe perioade mai lungi de timp. Ceea ce știm este că variațiile extraordinare ale curenților pot avea implicații sociale grave, cum ar fi inundațiile și seceta”, se spune în studiu.

Anumite modificări din trecut pot fi legate de unele calamităţi istorice

Lucrarea relevă faptul că, deși variabilitatea naturală a controlat în mare măsură poziția curenților din Atlanticul de Nord, încălzirea globală continuă ar putea provoca abateri semnificative de la normă.

Proiecțiile prevăd o migrație spre nord a curenților din Atlanticul de Nord în scenarii de încălzire din secolul XXI. O astfel de migrație ar putea face ca acești curenți să fie complet diferiți în decurs de câteva decenii.

Echipa a reușit să potrivească anumite modificări ale vitezei vântului cu unele calamități istorice legate de vreme. De exemplu, în timpul foametei care a cuprins Peninsula Iberică în 1374, curentul a fost situat neobișnuit de mult la nord.

Sursa foto: Dreamstime