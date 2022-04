Cum vor fi distribuite pastilele de iod? Alexandru Rafila: Trebuie să existe o campanie de informare

Declarația lui Alexandru Rafila a fost făcută într-o conferință la Bacău, unde ministrul a subliniat faptul că o campanie de informare este absolut necesară pentru distribuirea pastilelor de iod.

„Nu putem să facem distribuția acestor comprimate fără să existe o campanie de informare a publicului privind modul de administrare și utilizare: doar într-o situație în care Doamne ferește apare un incident care să presupună acest lucru. E un lucru foarte sensibil și nu o să facem niciun fel de distribuție până nu ne convingem că toată lumea știe despre ce este vorba, pentru că administrarea intempestivă a acestor pastile poate să pună probleme”, a explicat ministrul Sănătății.

De asemenea, acesta a spus că va fi realizată o „componentă vizuală” și un flyer informativ, care va fi distribuit odată cu tabletele de iod.

Medicii de familie încă nu au fost convinși să se implice în distribuirea iodului

Totuși, medicii de familie încă nu au fost convinși să se implice în distribuirea iodului către pacienții de pe liste, spune Rafila. Chiar și așa, el speră că aceștia vor accepta, în cele din urmă.

„Vă asigur că vom găsi cadrul legal care să facă posibilă distribuția către cetățeni. Și vreau să vă mai spun un lucru: eu nu am avut nicio dispută cu medicii de familie. Dânșii mi-au spus doar punctul lor de vedere, am încercat să-l înțeleg, ne-au spus în mod foarte clar că ei consideră o chestiune birocratică distribuirea acestor pastile către pacienții de pe propriile liste. Eu le-am spus – și nu în spirit polemic – că eu consider că avem o responsabilitate, noi ca administratori ai sistemului de sănătate, pentru toți pacienții din România, dânșii pentru pacienții de pe propriile liste. Eu nu cred că protejarea sănătății pacienților noștri este o chestiune birocratică.

Mai rămâne să analizăm cu colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vom găsi o soluție și eu cred că mulți dintre medicii de familie vor reflecta și vor deveni parteneri, nu ai noștri, ci ai pacienților de pe listele lor, în a-i ajuta să înțeleagă care este scopul acestei distribuiri, care nu trebuie în niciun fel să îngrijoreze populația”, a completat Alexandru Rafila.