Cum spălăm corect rufele? Toată lumea a greșit până acum. Acum puteți să vă schimbați obiceiurile

Sursă: Dreamstime

Dintotdeauna am știut că, atunci când spălăm rufe, apa fierbinte este cea care le face lună, mai ales cele albe. Se pare că am greșit. Experții susțin acum că și apa rece face o treabă la fel de bună. În plus, folosirea unui program care utilizează apa rece aduce și alte beneficii: astfel folosim mai puțină energie și cauzăm mai puțină uzură țesăturilor.