Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a abordat astăzi, 24 august, controversa legată de studiile sale, oferind clarificări într-o conferință de presă organizată după Congresul PSD. Ciolacu a declarat că și-a obținut diploma de Bacalaureat imediat după finalizarea liceului.

Ulterior, tatăl său l-a obligat să se angajeze, trimițându-l efectiv la muncă.

Ciolacu a promis că va organiza o conferință de presă în care va prezenta documentele care atestă studiile sale. El a menționat că deține o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat, pe care a obținut-o în 1986, și că a dat licența universitară atunci când a considerat de cuviință.

În plus, liderul PSD a subliniat că nu a plagiat și nu a scris cărți, afirmând că se consideră un om normal.

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie legalizată.

În 1986 am terminat Bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu. N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal”, a afirmat Marcel Ciolacu.