Andra și Cătălin Măruță au trecut prin momente cumplite. Cei doi soți au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, însă sunt pe drumul cel bun.

Andra a împărtășit totul cu următorii ei de pe Facebook. Artista a povestit că a avut o serie de dureri musculare în urmă cu doar o zi, motiv pentru care nu a fost prea activă pe rețelele de socializare.

Totuși, o nouă zi vine cu o stare mai bună de sănătate. Artista a spus că a ieșit pe terasă să profite de soare, iar starea ei se schimbă în bine. De asemenea, ea a mai adăugat că își dorește foarte mult ca totul să se întoarcă la normal cât mai preede.

„Am ieșit afară să stau puțin la soare. Ieri nu am mai fost atât de activă pe online pentru că iar a fost o zi dinaia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos și am ieșit puțin pe terasă.

Vă mulțumesc, sunt bine, vă țin la curent cu starea mea. E mult mai bine astăzi, mă simt foarte bine și sper foarte mult să treaca repede această perioadă pentru că îmi doresc să revin la normal”, a spus Andra Măruță într-un story pe pagina de Facebook.

Andra așteaptă să se reîntoarcă la treabă

Totodată, artista le-a mai promis fanilor că se va reîntoarce curând la treabă și este extrem de nerăbdătoare.

„De cântat, în curând vă voi cânta. Abia aștept să filmez videoclipul și să reprogramăm tot ce trebuia să facem săpătmâna asta în care am fost închiși la domiciliu”, a mai spus ea.

„Ne simțim mult mai bine”, a mai spus și Cătălin Măruță, făcându-și și el apariția în filmările soției sale.

De menționat este faptul că, Cătălin Măruță și-a informat fanii constant despre starea sa de sănătate. Măruță a făcut câteva dezvăluiri despre evoluția bolii cu care au fost toți trei diagnosticați. Deocamdată, fiul lui Cătălin și al Andrei Măruță este singurul care nu a fost confirmat pozitiv cu virusul.

Potrivit declaraților lui Cătălin Măruță, acesta are o formă ușoară a noului coronavirus, însă, Andra se confruntă cu simptome mai delicate. Pe de altă parte, Eva Măruță, fiica acestora, face față foarte bine bolii, a spus tatăl ei.

“Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva.

David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, a declarat Cătălin Măruță.