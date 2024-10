Reducerea durerilor lombare cronice

Programul de 12 săptămâni a îmbunătățit intensitatea durerii și funcția fizică, ajutându-i pe cei care au evitat alergarea din cauza preocupărilor legate de leziuni. Cercetarea sugerează că aceste probleme pot împiedica gestionarea durerii.

Durerea lombară cronică afectează 7,5% din populația lumii și provoacă ani de invaliditate. Terapiile împotriva lombalgiilor includ de obicei exerciții fizice pentru ameliorarea durerii și a funcțiilor fizice, însă alergarea a fost puțin studiată.

Jogging-ul recreațional reduce durerea de spate și îmbunătățește sănătatea coloanei vertebrale, în ciuda problemelor de siguranță LBP. Acest studiu a investigat dacă această asociere ar putea trata LBP persistent nespecific.

Ciclismul a fost principala temă a studiilor privind exercițiile aerobice de intensitate ridicată în LBP, fără dovezi privind alergarea.

Durerea și dizabilitatea s-au îmbunătățit semnificativ

Studiul British Journal of Sports Medicine, „Running is acceptable and efficacious in adults with non-specific chronic low back pain: the ASTEROID randomised controlled trial”, compară o intervenție de alergare-marș pentru adulții cu LBP cronică cu un grup de control pentru a determina eficacitatea și acceptabilitatea acesteia.

Studiul a inclus 40 de pacienți cu dureri lombare cronice nespecifice în vârstă de 18-45 de ani. Grupul de intervenție a efectuat trei sesiuni de 30 de minute de alergare și mers pe săptămână timp de 12 săptămâni. Grupul de control a fost pus pe o listă de așteptare și i s-a spus să își păstreze regimul fără alergare.

Durerea și dizabilitatea s-au îmbunătățit semnificativ pentru grupul de intervenție. Intensitatea medie și prezentă a durerii a scăzut cu 15,3 și, respectiv, 19,35 puncte pe o scară analogică vizuală de 100 de puncte. Participanții au avut cu 5,2 puncte mai puține deficiențe ale indicelui de invaliditate Oswestry. Aderența la instruire a fost ridicată, 70% dintre participanți participând la 2,1 din cele 3 sesiuni săptămânale.

În cadrul studiului nu a avut loc nicio uzură, ceea ce indică faptul că participanților le-a plăcut programul. Au fost raportate nouă evenimente adverse minore, predominant leziuni ale membrelor inferioare, dar niciuna nu a fost suficient de gravă pentru a crea probleme pe termen lung. Cu asistență, un program de alergare și mers pe jos poate fi sigur, ieftin și accesibil pentru persoanele care gestionează LBP cronice, sau poate fi cel puțin un început.