„Ne confruntam cu o situatie speciala, stim, coronavirusul a ajuns si aici, iar piata devine lenta si o criza financiara pare sa bata la usa…Dar adevarata stire importanta este ca vom depasi aceasta perioada, ramanand tot aici. Da, omenirea va trece (si) de aceasta criza. Insa oamenii de afaceri inteligenti nu numai ca vor depasi criza, dar vor gasi si metode de a transforma aceste momente dificile in crestere efectiva. Cum? Istoria ne dezvaluie numeroase exemple de companii care au fost suficient de rapide si flexibile pentru a recunoaste apropierea unei crize, reusind sa o foloseasca in beneficiul lor, astfel incat, o data ce criza s-a incheiat, nu numai ca si-au pastrat activitatea, dar au si generat cresteri semnificative pentru urmatorii cativa ani”, se arată în articol.

De la criză la creștere

Potrivit președintelui BWFR, dezvoltarea unei afaceri pe timp de criză se bazează pe identificare anumitor oportunități.

„Desi unele zboruri sunt anulate, hotelurile sufera pierderi, desfasurarea marilor evenimente sta sub semnul intrebarii, iar oamenii nu se mai aventureaza in achizitionarea bunurilor de lux, dezvoltarea unei afaceri pe timp de criza se bazeaza tocmai pe identificarea oportunitatilor ce se afla la indemana si nu pe concentrarea asupra necunoscutului.

Atunci cand incerci sa identifici cele mai bune metode prin care afacerea ta poate creste in astfel de momente dificile, concentrandu-te asupra nevoilor clientilor tai, fara necesitatea de a te reinventa sau chiar de a-ti schimba domeniul de activitate, trebuie doar sa identifici oportunitatile specifice acestui moment unic. Atunci cand mintile sclipitoare aleg sa mearga inainte si sa creeze avantaje pentru clientii lor si pentru profitul companiei, perspectiva trebuie sa se schimbe si sa se indrepte catre gasirea oportunitatilor.

Este usor de vazut cine va profita prima data din actuala criza a coronavirusului: producatorii de masti sanitare, fabricile de dezinfectanti, producatorii de conserve sau de hartie igienica etc…acestia deja profita de pe urma panicii noastre. Totusi, pe langa nevoile esentiale, vom putea observa aparitia unor noi nevoi ori cereri pentru solutii si servicii pe care companiile si indivizii le vor solicita in fata unei provocari. Anticiparea si utilizarea acestora va aduce companiei tale parghia necesara. Iata cateva exemple:

In timpuri financiare dificile, oamenii nu mai achizitioneaza un numar mare de produse electronice noi sau de masini, preferand, de exemplu, sa aleaga „servicii urgente” – simple reparatii ale diverselor piese de masini sau aparate casnice. In aceste momente critice, companiile vor permite unui numar din ce in ce mai mare de angajati sa lucreze de acasa. Acest fapt va genera apoi o crestere a cererii serviciilor din industria telecomunicatiilor, ce vor oferi mai multe pachete de telefonie si internet (ceea ce le va acoperi pierderile suferite din cauza scaderii vanzarii telefoanelor mobile, cauzata de blocajul din China).

Cand oamenii nu se pot intalni personal, o solutie la indemana o reprezinta tehnologiile de video-conferinte (cum ar fi ZOOM, WhatsApp s.a.) care vor cunoaste o cerere uriasa din partea actorilor B2B care nu vor mai putea participa la intalniri in persoana, fiind astfel fortati sa utilizeze noile instrumente video.

In cazul in care scolile vor fi inchise pentru o perioada iar angajatii vor lucra de acasa, afacerile ce se ocupa cu livrari vor cunoaste o crestere semnificativa (trend deja existent in anumite tari din lume) – un real moment de glorie pentru Food Panda, Glovo, Bringo, UBER EATS si alte companii de curierat/livrare la domiciliu.

Acesta ar putea fi un moment ideal pentru a te alatura jocului si pentru a include livrarile in serviciile tale.

Toate acestea sunt doar cateva exemple despre cum poti identifica oportunitatile corecte pentru afacerea ta”, menționează Osnat Peled.

Creșterea e-comerțului și a social media

Președintele BWFR susține că având în vedere criza de coronavirus, oamenii vor petrece mai mult timp pe social media.

„Bineinteles, oamenii vor petrece mai mult timp acasa si vor fi conectati la telefoanele lor mobile, folosind canalele de social media pentru a fi la curent cu ultimele noutati (social media devenind un instrument care va combina stirile si comunicarea intr-o retea de prieteni), iar actuala criza va genera crestere pentru Facebook, Instagram s.a., datorita intensificarii cererilor agentiilor de publicitate de a creste vizibilitatea si reach-ul.

Deja am fost martorii catorva companii care au cerut cresterea bugetului pentru social media, oferind servicii si produse relevante si generand, astfel, rate de conversie foarte bune.

E-comertul va inflori, exact cum a inflorit si Alibaba in urma virusului SARS din 2003, distribuind mii de comenzi noi zilnic, profitand de faptul ca nimeni nu putea intra in China. Inainte de 2003, Alibaba era doar o companie in crestere, insa doar in acest timp, criza le-a oferit o crestere impresionanta de 50 de procente”, susține aceasta.

Ce putem face?

Potrivit acesteia, perioada de criză poate o fi o perioadă extrem de importantă pentru dezvoltarea personală.

„Lucrul in doua dimensiuni va asigura continuitatea afacerii tale. In timpuri dificile, este important sa dezvolti un plan corect pentru a-ti sustine afacerea in plina desfasurare a crizei, iar dezvoltarea unui flux de numerar cu ajutorul contabilului tau te poate ajuta sa identifici metode de a face fata incertitudinilor si de a reduce unele costuri. Totusi, tine cont de durata crizei – cat va dura? Probabil undeva intre 1 si 3 luni, deci cum iti poti sustine afacerea fara a recurge la schimbari dramatice (cum ar fi reducerea de personal). Pragmatismul te va ajuta in dezvoltarea unui „plan de sustenabilitate” pe termen scurt.

Pe termen lung insa, aceasta perioada este una extrem de prielnica pentru dezvoltarea ta. Da, chiar este!

Acesta este momentul perfect pentru a crea noi oportunitati pentru afacerea ta, pentru a realiza un plan de crestere pe termen lung care sa iti aduca prosperitate. Acest plan trebuie sa includa cateva elemente care sunt critice pentru dezvoltarea companiei: continuarea serviciilor de marketing sau chiar extinderea lor, in special in media digitala, intrucat un numar mult mai mare de potentiali clienti vor fi disponibili in aceasta perioada.

Acesti pasi te vor pune intr-o pozitie puternica in momentul in care se va incheia criza si in timp ce toate celelalte companii vor incerca sa isi revina…afacerea ta va fi deja in miscare, cu potentiali clienti gata sa mearga inainte, pentru ca tu i-ai pregatit din timp. Investitia in trainingul si dezvoltarea propriilor angajati este un alt pas pe care trebuie sa il ai in vedere acum cand ai ceva mai mult timp pentru a te ocupa de forta de munca, pentru a fi gata de “atac” in urmatoarele saptamani, prin crearea de noi instrumente, strategii si know-how. Recurgerea la webinare si dezvoltarea unor strategii de marketing care sa te ajute sa pornesti rapid, din nou, te va costa mult mai putin si iti va oferi avantajele de care vei avea nevoie in saptamanile ce vor urma.

Nu iti amana planurile de HR, pentru ca se vor intoarce impotriva ta o data ce companiile vor reintra in joc. In schimb, incearca sa vezi criza ca pe un moment potrivit pentru a trece la sistemul de lucru de acasa – schimbare deja vizata de multe companii. Provocarile actuale te-ar putea forta sa faci asta si vei fi surprins sa constati ca iti va creste productvitatea si multe cheltuieli vor fi reduse.

Un lucru este cert: in cele din urma, criza se va incheia. Cum vei trece prin ea, insa? Vei fi suparat, iti vei suspenda activitatile sau vei pune la punct planuri bine definite care te vor ajuta cand toate acestea se vor fi terminat? Singurul mod prin care iti poti asigura cresterea este sa mergi inainte, gandesti creativ si sa continui sa investesti in dezvoltarea ta.

Solutia este in mainile tale si depinde doar de tine”, a încheiat Osnat Peled.

Osnat Peled este presedintele BWFR (Business Women Forum Romania), o comunitate cu peste 5000 de membri, femei de afaceri si Managing Partner al Mentor Capital & Business Advisory, avand o experienta de peste 20 de ani in antreprenoriat si management, actualmente manageriind MCBA-EVO – compania din cadrul grupului ce are ca domeniu de activitate social media digital.

